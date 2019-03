Empresas tecnológicas chinas están mapeando caras de cerdos

THE NEW YORK TIMES

Una base de datos de la cara de cada cerdo. Escáneres de voz que detectan cerdos con tos. Robots que dispensan la cantidad justa de alimento. Esta podría ser la granja de cerdos del futuro en China.

Las empresas de ese país impulsan el reconocimiento facial y de voz, entre otras tecnologías avanzadas para proteger a sus cerdos. En este Año del Cerdo, muchos porcinos se mueren en China debido a una enfermedad que amenaza la provisión de carne de cerdo del país.

A fin de mantener un elemento básico de sus mesas y asegurarse de que sus cerdos se encuentren con buena salud, el sector tecnológico de China aplica las mismas técnicas que ha usado para transformar la vida oriental y, más oscuramente, que el gobierno utiliza cada vez más para espiar a su propia gente.

«Si no están contentos y no comen bien, en algunos casos se puede predecir si el cerdo está enfermo», dijo Jackson He, director ejecutivo de Yingzi Technology, una pequeña empresa con sede en la ciudad sureña de Guangzhou que presentó su visión de una «futura granja de cerdos» con tecnologías de reconocimiento facial y de voz.

Las mayores empresas tecnológicas de China también quieren mimar a los cerdos. Alibaba, el gigante del comercio electrónico, y JD.com, su rival, emplean cámaras para rastrear las caras de los cerdos. Alibaba también usa un software de reconocimiento de voz para controlar su tos.

Muchos en China se apresuran a adoptar soluciones de alta tecnología para casi cualquier problema. Una revolución digital ha transformado al gigante asiático en un lugar donde casi cualquier cosa (servicios financieros, comida picante para llevar, manicuras y aseo de perros, por nombrar algunos) puede convocarse con un teléfono inteligente.

El reconocimiento facial se ha desplegado en baños públicos para dispensar papel higiénico, en estaciones de tren para detener a delincuentes y en complejos de viviendas para abrir puertas.

Este empuje de cerdo, sin embargo, puede ser un paso muy temprano.

«Me gusta la idea, me gusta el concepto, pero necesito que me demuestren que funciona», dijo Dirk Pfeiffer, profesor de epidemiología veterinaria en la City University de Hong Kong. «Porque si no funciona, es contraproducente».

El reconocimiento facial no ayudará a menos que China tenga una base de datos completa de caras de cerdo para rastrear su movimiento, señaló. Además, el reconocimiento facial no ayuda «una vez que el animal está en el matadero y se lo trocea».

«¿Cómo, entonces, puede conectar la cabeza al resto de la carcasa?», preguntó el profesor.

Muchos de los criadores de cerdos de China también son escépticos. China se encuentra en medio de cerrar y consolidar muchas de sus pequeñas granjas de cerdos, culpándolos por contaminar el medio ambiente. Pero todavía hay 26 millones de pequeñas granjas de cerdos en ese país, que representan aproximadamente la mitad del número de granjas, según el Ministerio de Agricultura y expertos.

«No elegiremos invertir en estas cosas», dijo Wang Wenjun, un agricultor de 27 años que ganó una modesta fama después de que subió videos de él mismo cantando a sus cerdos.

«A menos que sea una granja de cerdos a gran escala, los establecimientos que tienen poco más de un par de cientos de cerdos no encontrarán ningún uso para ello».

ENCUADRE La tecnología y su costo Los cerdos no siempre cooperan. La tecnológica Yingzi, que presentó sus productos comercialmente el año pasado, utiliza el video para capturarlos en movimiento. «No se puede tomar una sola foto de un cerdo», dijo su CEO Jackson He, quien trata de agregar a su base de datos de más de 200.000 imágenes de porcinos. Su tecnología, que se utiliza en una granja en la región sur de Guangxi, no eliminará la fiebre porcina, pero podría ayudar a los granjeros a detectarla antes.

No todos en el campo de la tecnología porcina están de acuerdo con el enfoque. Chen Haokai, fundador de SmartAHC, afirmó que los agricultores realmente no necesitan reconocimiento facial. Según Chen, el costo de tratar de mapear la cara de un cerdo es de alrededor de US$ 7 contra los US$ 0,30 que cuesta marcar su oreja. Sus productos son utilizados por cuatro empresas de cría de cerdos. «Encontramos que al tratar de capturar las caras de los cerdos, el costo de la mano de obra es muy superior al del marcado», reveló.

En tanto, Wang Lixian, investigador de ciencias veterinarias y animales de la Academia China de Ciencias Agrícolas, cree que el costo de las tecnologías bajará. «En este momento, estas aplicaciones pueden no haber alcanzado los niveles deseados, pero en el futuro serán cada vez más extensas», advirtió.

En general, el gobierno chino en los últimos años ha respaldado la tecnología en la granja. Su plan de cinco años más reciente, un importante documento de planificación económica, exige un mayor uso de la robótica y la tecnología de red. En octubre, el Consejo de Estado, o Gabinete de China, dijo que quería promover la «agricultura inteligente» y la aplicación de la tecnología de la información en la agricultura. En agosto, los funcionarios agrícolas de la ciudad de Beijing elogiaron «criar cerdos de manera inteligente» utilizando los A-B-C-D: inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube y tecnología de datos.

Entonces, cuando la fiebre porcina africana barrió las granjas de China, las empresas de tecnología del país vieron una oportunidad. La enfermedad no tiene vacuna o cura conocida. Puede propagarse a través del contacto entre animales o productos de cerdo infectados, lo que significa que podría estar al acecho durante meses en productos como salchichas o jamón. No afecta a los humanos, pero pueden portarla. China ha sacrificado casi 1 millón de cerdos, ha puesto obstáculos y construido vallas, sin ningún resultado.

Hay mucho en juego. China es el mayor criador de cerdos del mundo, con una población actual de aproximadamente 400 millones. También es el mayor consumidor de carne suina.

Esta carne es tan importante que el país tiene su propia reserva estratégica de carne de cerdo en caso de escasez.

Las compañías que respaldan la tecnología dicen que pueden ayudar a los agricultores a aislar a los portadores de enfermedades, reducir el costo de los alimentos, aumentar la fertilidad de las cerdas y reducir las muertes no naturales.

Innovaciones

El sistema de JD.com utiliza robots para alimentar a los cerdos con la cantidad correcta de alimentos dependiendo de la etapa de crecimiento de los animales. SmartAHC, una compañía que utiliza inteligencia artificial para monitorear las estadísticas vitales de los cerdos y ofrece servicios disponibles comercialmente, conecta a las cerdas con monitores portátiles que pueden predecir el tiempo de ovulación.

Dudas. Muchas de los criadores de cerdos chinos son escépticos. Foto: Shutterstock.

Las empresas presentan sus tecnologías como una alternativa al etiquetado de orejas de cerdo, una práctica que muchos productores consideran cruel. Las etiquetas, que son mucho más baratas, pueden ser manipuladas por los humanos o caerse si los cerdos se pelean, señalan.

La tecnología facial de JD.com puede detectar si un cerdo está enfermo y tratar de averiguar por qué, indicó una portavoz, Lu Yishan. Su sistema notificaría al criador, quien puede prescribir el tratamiento. La compañía señaló que ha puesto en uso el sistema en una granja en la provincia de Hebei, en el norte de China, que creó con la Universidad de Agricultura de China en Beijing, y que está a la venta para los agricultores dispuestos a probarla.

El sistema de Alibaba supervisa la actividad de los cerdos y permite a los productores rastrear a los cerdos en tiempo real, explicó la firma en un comunicado. Luego, prescribiría un plan de ejercicios para mejorar su salud. Su video de comercialización muestra cerdos corriendo por el bosque y jugando con una pelota. Alibaba dijo que el Grupo Tequ, una gran empresa de cría de cerdos con sede en la provincia suroeste de Sichuan, ya emplea esta tecnología. Tequ no respondió a la solicitud de comentario para este artículo.

El reconocimiento facial del cerdo funciona de la misma manera que el reconocimiento facial humano, aseguran las compañías. Los escáneres y el software captan las cerdas, el hocico, los ojos y los oídos. Las características están mapeadas. Los cerdos no se parecen todos cuando uno sabe qué buscar, concluyeron.