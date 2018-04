«Una empresa B debe ser rentable, no una ONG»

Agenor Leão aprendió a leer y a escribir en su casa de la mano de su mamá, porque vivía en el campo, en una región muy pobre del noreste de Brasil, y le quedaba muy lejos el colegio. A los 13 años, tuvo que irse a cursar Secundaria a una ciudad más grande y, más tarde, no le quedó otra que radicarse en Bahía, único lugar a mano donde estaba la universidad en la que se recibiría de ingeniero en sistemas. Esa experiencia le dio al vicepresidente para Latinoamérica de Natura una visión que aplica en la compañía: «Lo que me sacó de mi difícil situación fue la educación, por eso quiero que seamos un agente social, que haga crecer a las personas».

El ejecutivo, que trabajó 20 años en Telefónica de Brasil, un día recibió una propuesta de Natura. Allí desarrolló un proyecto de e-commerce, y tras cinco años en ese rol alcanzó su puesto actual en la firma de cosméticos, que se destaca, entre otras cosas, por ser una empresa B (conjuga el negocio con procesos amigables con el ambiente y la sociedad).

—¿Cómo está el negocio de Natura en Argentina?

—Nos va muy bien y es la plaza más grande fuera de Brasil. Llegamos en 1994, tenemos 641 colaboradores (empleados), más de 170.000 consultoras y una venta digital que involucra a 23.000 consultoras. Creemos mucho en el negocio de Natura, porque está enfocado en las personas. Es una gran red social que involucra a miles de personas que venden y compran los productos.

—¿Y a nivel global cómo están?

—Las ganancias netas consolidadas de Natura & Co se incrementaron significativamente en 2017, al alcanzar los 670,3 millones de reales (US$197,6 millones), un alza de 117,5% respecto del año anterior. En el cuarto trimestre del año pasado, las ganancias netas reportadas aumentaron 23% en comparación con el mismo período de 2017, y fueron de 256,8 millones de reales (US$ 75,51 millones).

—Natura es una empresa B, ¿es rentable económicamente ser una compañía de este tipo?

—Sí. Nosotros miramos siempre los tres pilares y creemos que, si los productos sustentables no son rentables, el problema es nuestro. Una empresa B no solo debe ser sustentable, sino que también tiene que ser rentable para sobrevivir y crecer. No es una ONG. Natura empezó a trabajar los temas de sustentabilidad sin el enfoque de que eso sea un instrumento de marketing.

—Como empresa B, ¿qué nuevos desafíos tienen?

—Hace unos años hicimos un compromiso para la sustentabilidad con metas a 2050. Hoy somos carbón neutro, pero queremos hacer más cosas con los residuos. Creemos que es posible tener una empresa sostenible desde lo económico que también genera valor a la sociedad y al medio ambiente.

—¿Eso no les quita ventajas respecto de sus competidores?

—No, por el contrario. Las personas cada vez más buscan entender de dónde vienen los productos que consumen, la reputación de la empresa que está detrás de lo que compran. Y eso es una ventaja competitiva, si podemos trabajar y hacer las cosas como las hacemos.

—Compraron The Body Shop. ¿Van a hacer alguna nueva adquisición?

—De momento, no. Estamos en momentos de consolidación del grupo. Hace cuatro años compramos una firma australiana y después de la compra de The Body Shop empezamos a conformarnos como grupo. The Body Shop y Natura son marcas que desarrollan sus productos con insumos de la naturaleza, trabajados con las comunidades a través de un modelo justo de comercio. The Body Shop abre una posibilidad de expansión inmensa, porque está en 69 países, con 3.200 tiendas, y a través de eso es más fácil llevar a Natura a otros países.

—En el caso de las consultoras, ¿hay un ADN en cada país que las diferencia de las del resto de la región?

—Nuestra expansión internacional se dio mucho a través de entender el mercado al que vamos. Creo que cada lugar tiene su esencia y sentimos que hay un Natura en cada país. Incluso invertimos muy fuerte en la educación. Por eso, desarrollamos una línea de productos cuya facturación pasa a reinvertirse en la educación en el país.