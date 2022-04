Doménico Cappelli: "Fiat Strada fue un éxito arrollador, pero también un dolor de cabeza"

Nació en Torino (Piemonte, Italia). Doménico Cappelli tiene 50 años, estudió Economía en Argentina y cursó una doble maestría en EE.UU. en Boston University (en general management y en sistemas de información). Es accionista y presidente de Sevel Uruguay, empresa que representa a marcas muy arraigadas en Uruguay, como Fiat, y otras de alta gama como Jeep, Dodge, Ram y Chrysler. Dice que a nivel mundial crece la demanda de los SUV porque las familias buscan mayor comodidad y Fiat se sumó a la tendencia con el reciente lanzamiento de su modelo Pulse, al que sumará otros en 2023. Tiene tres hijos, uno estadounidense, una argentina y el menor es uruguayo. Sus hobbies son golf, bici, tenis, kitesurf y hace poco empezó a aprender a volar avionetas.



La empresa surgió en 1984 en Uruguay como representante de la marca Fiat y además producía localmente, pero eso fue cambiando. ¿Qué pasó?

Sí, Sevel Uruguay era parte de Sevel Argentina. Allá se abrió el mercado y Sevel Argentina dejó de existir. Entonces, Sevel Uruguay se separó con nuevos accionistas y quedó totalmente independiente. Además, se dejó de producir por el contexto de mercado. En ese momento, por costos y economías de escala no era viable producir en Uruguay comparado con Argentina y Brasil. En 1996 se vendió la planta industrial y se empezaron a concentrar los esfuerzos en la parte comercial, como importadores, trayendo esencialmente de Brasil y en cierto momento también de Europa, pero nuestros proveedores principales son Brasil, Argentina y ahora EE.UU.

¿Con qué misión viene usted a Sevel Uruguay en 2005?

Tenía 33 años. En Roma yo estaba en una empresa de distribución y generación eléctrica italiana, Enel, y llegó un momento en que se estaba expandiendo en Europa del Este. Ya me habían puesto en esos proyectos y había serias probabilidades de ir a vivir entre Bulgaria, Rumanía, etcétera. Mi esposa es Argentina, no le gustó mucho ese plan y por un tema familiar decidimos volver al Río de la Plata. Vine como director operativo general para llevar adelante las operaciones de Sevel, a trabajar con nuestro socio Juan Carlos Gorini.

En los noventa, el Fiat Uno o el Premio eran autos muy valorados por los uruguayos. ¿Cómo evolucionó el arraigo de la marca desde entonces?

Fiat es una marca muy querida, sigue siéndolo. Tuvo sus momentos con productos más (o menos) exitosos, pero siempre tuvo algún caballito bien fuerte, como el Uno. La marca fue evolucionando con nuevos modelos y perdió un poco el estigma que tenía, de ser el primer auto o el auto de batalla para dar al hijo. Ahora tiene tecnología, motores excelentes, buena calidad... fue creciendo. Evolucionó con las necesidades del mercado.

De todos los vehículos utilitarios livianos que se venden en Uruguay, el Fiat Strada es el modelo más vendido. ¿A qué lo atribuyen?

Bajo el paraguas de Stellantis (N. de R.: grupo que surge de la fusión de Fiat Chrysler y Groupe PSA) hay muchas pick up mucho más grandes que Strada, pero se lanzó acá la nueva Strada en diciembre de 2020 y fue un éxito arrollador. También en Brasil. Nadie imaginaba que tendría tanta aceptación. Fue un éxito, pero también un gran dolor de cabeza, porque coincidió con la pandemia y la faltante que sigue habiendo de materias primas, de chips, de interrupciones en los procesos de producción debido al covid-19 y las normas de sanidad. Todo esto no daba una continuidad y hubo clientes que esperaron con mucha paciencia y bastante enojo. Algunos nueve o 10 meses, cuando lo normal antes eran 45 días. Por suerte nos pusimos al día. Al Strada lo llamo «auto» por más que muchos lo consideran un vehículo comercial.

¿Por qué? Es una pick up.

Porque vemos que ciertos vehículos nacen de una forma y son usados de otra. La pick up Strada es polivalente porque es un utilitario, pero hablando con mis vendedores y la red de concesionarios y compartiendo experiencias en Brasil se ve mucha gente, especialmente parejas jóvenes, que dejan el auto chico y se vuelcan a la versatilidad de la Strada. Si tienen un niño chico con cochecito, para hacer 100 kilómetros no entra todo en el auto. Entonces, se volvió una alternativa al auto clásico.

En pandemia hubo mayor demanda de las familias por autos 0 kilómetro. ¿Cómo creen que continuará la demanda en los próximos años?

Se va a estabilizar. Por suerte Uruguay manejó muy bien el tema pandemia. La gente con mayor ingreso se dio el gusto de cambiar el auto, hubo mucho turismo interno, pero en el futuro todo eso se va a normalizar y tendría que haber una baja o mantenerse el mercado.

«El automóvil a combustión por un rato va a seguir»

Fiat no fue pionera en autos híbridos o eléctricos, pero se propuso que en 2030 todos sus modelos estén electrificados. ¿Qué planes tienen para Uruguay?

Es cierto, Fiat se subió al carro más tarde que otras marcas y quizás otras estaban mucho más atrasadas, pero lo tomó seriamente y ahora el proyecto es que todos los modelos tengan una versión a futuro híbrida o eléctrica. Hay un tema como siempre de costos. En la electrificación si no hay un apoyo de los gobiernos el auto se vuelve casi de lujo, porque tiene costos muy altos de producción. Habrá un mix: el auto a combustión por un rato va a seguir y se encontrará la proporción ideal en el futuro. Ahora se está trabajando en el hidrógeno para transporte de carga y aparecerán nuevas alternativas al motor a combustión o puramente eléctrico. Con Fiat veremos cuál es la evolución; cuando estén disponibles los vamos a ofrecer. Jeep ya tiene los modelos híbridos o PHEV y los estamos analizando, pero por un tema de disponibilidad de producción en origen (hay mercados que absorben toda esa oferta) no hemos logrado entrarlos aquí.