Disfrutar del menú en Punta del Este y al lado de la huerta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un jardín con mucho verde, una huerta a la vista y una carta que se elabora con mucha dedicación. Así es la propuesta de Café de la huerta.

Liderada por las hermanas Ana Inés y Sofía Casamayou, el local festeja este verano su cuarta temporada en Punta del Este.

«Nuestra propuesta es simple y ofrece platos auténticos. Todos tienen un toque distinto», explica Ana Inés, que subraya la importancia de contar con ingredientes de excelente calidad.

El ritual de sentarse a la mesa sin apuro es bienvenido en la casa, que está en Pedragosa Sierra (a media cuadra de Roosevelt, en la parada 5). Su jardín invita a compartir momentos con familia o amigos y es un escenario ideal para disfrutar los días estivales. En caso de que baje la temperatura y la noche imponga el uso de algún abrigo, los clientes tienen mantas a su disposición.

Con un amplio horario de atención, Café de la huerta está abierto de 12:00 a 00:00 y ofrece opciones para almuerzo, cena (en el entorno de US$ 25 por persona) y también para la hora de la merienda (unos US$ 10), cuando se imponen los muffins y sándwiches calientes.

La mayoría de los platos de la carta -incluidos los postres- es libre de gluten. Todos los días hay opciones con variedad de carnes (incluida la pesca del día) y ensaladas, muchas veces protagonizadas con ingredientes que se cosechan en una huerta que en este momento está en su esplendor.

Los comensales pueden armar su poke bowl o elegir algunas de sus exquisiteces ya sea para disfrutar en el local o en modalidad take away. Aunque la casa no cuenta con delivery, llega a los domicilios a través de Rappi.

Para acompañar el menú elegido, Café de la huerta ofrece tragos, aguas saborizadas (limón, naranja, maracuyá, menta, jengibre, entre otros), cervezas artesanales y una seleccionada carta de vinos nacionales y de la región.

A tope, el sitio puede albergar a unos 80 comensales. Los clientes que presenten su tarjeta de Club El País tienen 20% de descuento todos los días.