Diez frases y algunas reflexiones que dejó el ciclo Viviendo en el Futuro

Productores de flores, bancos, fabricantes de plantillas, abogados, retailers, asesores de inversión, bomberos y hasta maestros. Los más variados rubros aplican big data e inteligencia artificial para mejorar procesos. ¿Cuánto falta para palpar en Uruguay esa impresionante transformación digital que avanza en el mundo desarrollado? Nada: el talento está entre nosotros. Uno de los propulsores son empresas tecnológicas que venden servicios desde Uruguay, como Globant, Tryolabs y Overactive. Sus expertos ilustraron las potencialidades de estas herramientas con una decena de ejemplos. Contaron que ser «científico de datos» es una especialización muy codiciada (ya no solo entre ingenieros) y que incorporar inteligencia artificial no requiere un desembolso importante; puede estar en el menú de una pyme. Estas tendencias pueden mejorar la experiencia del usuario y su conexión con las marcas, pero la clave está en cómo se implementan. Los casos de PedidosYa, Uber y BBVA permitieron conocer buenas prácticas y, además, cómo sofisticar el uso de datos, no solo para personalizar la oferta y saber qué venderle a quién, sino también cuándo y a cuánto. Al trazar el plan, pueden ser útiles los comportamientos pasados y en otros casos no. No hay algoritmos mágicos para ser relevantes. El mensaje que sobrevuela este capítulo más que tecnológico es estratégico: el producto ya no es el centro, sino el cliente.