Diez consejos de la bailarina María Noel Riccetto sobre adaptación, superación y éxito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Descubrió su vocación a los ocho años y supo que la danza sería su vida. María Noel Riccetto ingresó a la Escuela Nacional de Danza, estudió en el exterior, fue bailarina solista del American Ballet de EE.UU., una de las compañías más prestigiosas del mundo. Convocada por el maestro Julio Bocca regresó a Uruguay y en 2017 recibió el premio Benois de la danse por su interpretación de Tatiana en Onegin, papel que bailará en la próxima temporada con el BNS. Esta semana comenzó una gira por el Interior y se despedirá de su público. Con 39 años, se adapta a los cambios que se vienen y está feliz y agradecida. Desde su experiencia de vida y sus andanzas sobre las tablas inspiró con valores que pueden aplicarse a otras carreras.

1. Altibajos

«La vida y la carrera de un bailarín son como una montaña rusa. Saber que hacés lo que amás te mantiene. Cuando todo sale mal, me digo: ‘Tranquila María, es solo ballet’. Esto se aplica a otras profesiones. Tener balance es importante».

2. Compromiso

«El compromiso que tuve y tengo con mi carrera se inició cuando era niña. Es una estructura de responsabilidad. Te das cuenta que tenés que hacer cosas para que tu trabajo te salga mejor, para llegar a cierto lugar o para perfeccionarte».

3. Contención

«Mi familia jugó un papel súper importante en mi carrera; su apoyo para que me animara a vivir en el exterior, fuera a aprender y experimentar, fueron claves. La plata que invertí para hablar con ellos fue increíble, pero los necesitaba».

4. Capitalizar momentos

«Mi madre siempre me decía: ‘María, todo te llega’. Y tenía razón. Hay que sacarle jugo a los momentos buenos y malos, de todo se aprende».

5. Equipo

«Las primeras figuras no serían nada sin otros bailarines. El respeto hacia otras personas es clave. Las responsabilidades son distintas, pero somos equipo».

Riccetto fue entrevistado por la periodista de revista Domingo Soledad Gago.

6. Presiones

«Sentía que no podía equivocarme y eso fue un desgaste. ‘Disfrutá’, me decía Julio. Creía que todo me tenía que salir perfecto, pero no, uno es humano».

7. Liderazgo

«Tener un buen líder es todo. Cuando trabajás para una persona en la que confías, le ves las virtudes y los defectos, le tenés respeto y admiración. Me pasó con Julio (Bocca). Sabés que te esforzás para algo o alguien que vale la pena».

8. Cambios

«No me gustó nada que Julio se fuera. Lo sufrí mucho, me enojé, pasé por todas las emociones. De un ‘¡cómo te vas!’ a ‘¡me abandonás!’ Después vuelvo a lo mismo: ‘Es solo ballet, María, vas a estar bien’. Aprendés, te adaptás».

9. Reconocimiento

«Es muy fuerte que la gente te reconozca. Estas cosas me dan pila de emoción. Me siento muy feliz y súper agradecida de que siendo bailarina haya podido lograr estas cosas, creo que ese es el mayor premio de mi carrera».

10. Éxito

«Nunca me imaginé volver a Uruguay y terminar mi carrera bailando acá, eso es un exitazo. Tras el retiro, empezaré otra vida. Voy a extrañar, pero dejar de bailar a buen nivel es una muy buena decisión. Me voy, pero digna».