En diciembre 52 proyectos inmobiliaros comenzaron las obras

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Wilder Ananikian, manifestó la preocupación del sector por el impacto de las plataformas tecnológicas disruptivas, como Airbnb.



«En Argentina le están aplicando 28% de impuesto, pero en Uruguay no; el año pasado se hicieron 62.000 transacciones en el este y eso hizo que cerraran muchas inmobiliarias porque los alquileres se pasaron al sistema informal», indicó Ananikian en declaraciones al diario argentino Ambito.



«El que arrienda a través de esas plataformas se ahorra el IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas), comisiones, etc. El gobierno está preocupado y nosotros también», destacó el empresario inmobiliario.

A propósito de iniciativas a estudio, adelantó: «Queremos posicionarnos formando nuestra propia plataforma o subirnos a una ya existente, y así potenciarnos».



Sobre la dinámica de la actividad, Ananikian destacó el inicio de 52 proyectos en diciembre pasado, de los cuales el 50% se llevan adelante en Punta del Este y el otro 50% en Montevideo y Canelones.



«En Punta del Este el 80% de los capitales y desarrollistas son argentinos, con valores, en primera línea, que arrancan en los US$ 3.200 en el pozo», indicó el presidente de la CIU.



También dijo que hay un buen clima de negocios para invertir en propiedades. «En temporada ahí están quienes manejan el 75% del PIB de Latinoamérica. Es un ambiente para hacer negocios. Esperamos que los argentinos sigan invirtiendo. Hoy creo que volvió a niveles de épocas doradas. Tienen un 70% de las propiedades de Punta del Este. Eso hace que exista una exportación de miles de millones de dólares en expensas», concluyó el dirigente empresarial.