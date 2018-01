Desentrañar el alma del liderazgo

La responsabilidad del líder no es dar respuestas, sino plantear preguntas, sugerir direcciones para explorar y ofrecer apoyo». «Sin sueños compartidos, las organizaciones vacilan y perecen». Ambas frases están subrayadas en el ejemplar de Liderazgo con Alma que posee Daniel Flom, director ejecutivo de Contract.

Ese es el libro que más marcó a este ávido lector en 2017. Allí, los autores (Lee Bolman y Terrence Deal) traen a primer plano conceptos base del liderazgo en empresas que a veces son dejados de lado cuando el foco se centra en «ser buenos administradores de nuestros negocios», destacó Flom.

«Hablan de los factores que todo trabajador busca, como la significación, el poder, la autoría o el aprecio. También nos recuerdan el valor de la espiritualidad, de los relatos compartidos en las organizaciones, los cometidos que mueven a las personas, la mitología corporativa», detalló el ejecutivo, quien asegura que esos son ideas y conceptos que vuelve a leer «cada tanto» y comparte.

Pese a que llegó al libro por recomendación de un consultor cubano-americano que colabora con la expansión regional de la compañía, no fue un amor a primera vista. «Al empezar a leerlo no me convenció y casi lo abandono, (pero) luego persistí y me gustó», reveló.

En la actualidad, reparte las horas de lectura entre La gerencia de empresas, de Peter Drucker, un libro con más de 60 años desde su primera edición «y que en buena medida se mantiene vigente» y los cuentos del japonés Haruki Murakami.

¿Escritor favorito?

Fiódor Dostoyevski, Haruki Murakami, Patricia Highsmith, Raymond Carver, Philip Roth.

¿Cuántos libros lee al año?

Unos 20. En simultáneo, dos o tres libros.

¿Mejor momento para leer?

En la noche y en los viajes.

¿Ficción o no ficción?

Novelas, biografías, ensayos, cuentos, filosofía, empresariales.

¿A quién le regala libros?

A mis amigos lectores y a mis hijos.

¿Formato e-book o impreso?

Antes impresos, hoy mayormente e-books.

¿Hace anotaciones o subraya?

En e-books subrayo y saco resúmenes al final.

¿Una librería en el exterior?

Puro Verso; nada que envidiar a las del exterior.

¿Libro favorito de la infancia?

Julio Verne, pero era fanático de revistas. Las de Astérix y Obélix eran mis preferidas.

¿La película más fiel a un libro?

Como agua para chocolate.