Desembarca tecnológica argentina que emplea jóvenes de contexto crítico

Jóvenes de entre 18 y 28 años, sin experiencia y que provengan de un contexto crítico. Ese es el perfil de empleados que integran Arbusta, empresa tecnológica argentina creada en 2013 por Federico Seineldin, Paula Cardenau y Emiliano Fazio, y que prepara su desembarco en Uruguay para febrero de este año.

La firma que ofrece servicios de chequeo de calidad de contenido que se sube a Internet y testeo de software, surgió luego que sus socios fundadores detectaran que en varios países de América Latina existen 22 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian pero poseen un fuerte potencial, comentó el exGlobant y actual CEO y socio, Juan Umaran, quien se sumó en 2018.

La empresa emplea jóvenes de entre 18 y 28 años, sin experiencia y que provengan de un contexto crítico. En Uruguay tendrán entre 30 y 40 personas en el primer año

«Están buscando una oportunidad, deseosos de recibir capacitación, un oficio. Es un talento no mirado que Arbusta puede gestionar, dando capacitación tanto técnica como en habilidades blandas con énfasis en gestión de emociones. Y del otro lado está una industria que sufre el problema del pleno empleo. Juntamos ambas realidades en un modelo donde complementamos cómo gestionar y capacitar ese talento con lo que los clientes demandan», aseguró. Y la realidad les dio la razón.

Desde 2017 la empresa no paró de crecer. En 2018 facturó US$ 1,5 millones y espera cerrar 2019 con ventas por encima de los US$ 2,5 millones. Su modelo de negocio captó la atención de grandes corporaciones y entre sus clientes hay multinacionales como Mercado Libre, Disney y Fox Network.

Posee oficinas en Buenos Aires, Rosario y Medellín (Colombia) y emplea cerca de 330 personas, de los cuales más de 70% tienen entre 18 y 25 años y más del 56% son mujeres.

Según el CEO de Arbusta, la llegada a Uruguay se da, además de la cercanía, por la disponibilidad de talento con el perfil que busca la empresa. «Detectamos que existen personas sin experiencia laboral ni universitaria pero sí con muchas ganas de trabajar que provienen de un entorno socioeconómico frágil». A esto se sumó la madurez de la industria del software que exporta a otros mercados y un proceso administrativo tanto para abrir la empresa como para hacer negocios con la región que es muy ágil.

En 2018 facturó US$ 1,5 millones y espera cerrar 2019 con US$ 2,5 millones

Capítulo uruguayo

La apertura del capítulo local será a mediados de febrero, y si bien no tienen cerrado el contrato de la oficina, Umaran adelantó que será en el Centro de Montevideo y tendrá un espacio aproximado de unos 120 metros cuadrados.

Durante este año el plan es emplear entre 30 y 40 personas. «Cinco corresponden al sector más gerencial y el resto serán jóvenes con el perfil particular que maneja la empresa. La convocatoria la hacemos a través de formularios online tanto por Facebook como por otras organizaciones como la CUTI».

La firma posee oficinas en Buenos Aires, Rosario y Medellín (Colombia) y emplea cerca de 330 personas, de los cuales más de 70% tienen entre 18 y 25 años y más del 56% son mujeres

Para estos primeros pasos en Uruguay ya cuentan con un primer cliente: la tecnológica Overactive con la que cerraron un acuerdo en octubre y esperan sumar dos más antes de febrero. «Hasta el momento los atendíamos desde Buenos Aires, ahora lo hará la oficina en Uruguay», dijo Umaran.

En paralelo están por confirmar otros cuatro proyectos, entre los que podría estar Mercado Libre, cliente de la compañía en Argentina. Asimismo, si bien en un inicio los servicios de la operación uruguaya estarán focalizados en empresas instaladas en el país, Umaran no descarta que empleados de Uruguay formen parte de un equipo de personas de distintos países que presten servicios a clientes regionales.

Es que, según el CEO, Uruguay es un paso más en el plan de expansión de Arbusta hacia el resto del continente. «Estamos creciendo y apostando a ser una empresa con presencia latinoamericana y Uruguay puede ser clave en este camino», finalizó.