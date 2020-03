Desachate: colaboración y resiliencia en tiempos agitados

«¿Qué importa lo que digan? Lo hago igual porque creo en esto». El trapero, hoy con más de 80 millones de reproducciones en Youtube, contó cómo venció obstáculos para concretar su sueño de hacer música. Dijo que siempre le gustó «tomar riesgos», incluso si al principio nadie escuchaba su temas. Tampoco se frenó por no tener dinero para grabar como un profesional (trabajaba de jardinero o chatarrero) o cuando le sugerían no inspirarse en sus vivencias cotidianas y apostar a fórmulas pop. «Mi punto de vista no me da vergüenza decirlo: vengo de un barrio humilde y hablo como hablo, no me afecta», dijo. Su consejo a los creativos fue «no hay mejor paso que hacer las cosas. No hay que quedarse en la cómoda».