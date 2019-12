Crecen los clics en plataformas que permiten contratar servicios para hogares y empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pedir comida por una aplicación o una plataforma web, remedios, el surtido del supermercado, ropa, un vehículo y hasta las llaves olvidadas en otro lugar se está convirtiendo poco a poco en moneda corriente. El crecimiento de estos negocios a nivel mundial no parece tener techo. Entonces, ¿por qué no también solicitar por esa vía un técnico o profesional que solucione los problemas típicos del hogar?

Tras la respuesta a esta pregunta corren, con diferentes fórmulas, las plataformas tecnológicas uruguayas Servicios Ya, Marido Ideal, You Got It y la argentina Home Solution.

En todas, los usuarios encuentran un número cada vez más amplio de servicios que trascienden reparaciones del hogar y abarcan salud, belleza, servicios veterinarios y limpieza, entre otros.

«El negocio crece 30% anual, pero hay más costumbre para otros tipos de prestaciones; este tipo de servicio aún no explotó», indicó Diego Sayanes, fundador de Servicios Ya, una spin-off de su otra empresa, Rua Asistencia, que brinda servicios pero a nivel corporativo. «Vamos por el consumidor final que cuando lo necesita sale a preguntar a un conocido o busca en páginas amarillas. Volcamos la experiencia de casi un millón de servicios brindados desde fines de 2011 con la otra empresa a grandes clientes corporativos como Porto Seguro, Cabal, Cooperativa Acac, Fucerep y Securitas, aprovechando la fuerza de proveedores y la calidad», dijo.

Uno de los diferenciales de la compañía es que el plantel de trabajadores es propio. Son 150 que pueden complementarse con otros 900 si es necesario, destacó el fundador. Este detalle le permite ofrecer garantía total propia por el trabajo realizado y que el usuario conozca el costo de una prestación (ofrece más de 500) de antemano dentro de la plataforma sin tener que depender de esperar una cotización. Los principales servicios contratados son sanitarios, limpieza de hogar, jardinería (sobre todo en esta época), lavado de autos a domicilio y atención de mascotas.

Diego Sayanes. El CEO de Servicios Ya llevó su negocio a Reino Unido. (Foto: Gentileza Servicios Ya)

En tanto, con un perfil diferente, en febrero de este año comenzó a funcionar You Got It. Su funcionamiento es más similar a un marketplace que conecta un trabajador con el consumidor final, aclaró Alejandro Lima, fundador de la empresa junto a César Raimondo y el comunicador Gaspar Valverde.

«La idea me surgió en EE.UU. Yo trabajaba en la construcción, un día me falló un equipo que había contratado previamente. Tenía el dinero para el trabajo pero no conocía otros trabajadores y pensé: ‘¿por qué no hay una app donde contratar a trabajadores en forma rápida, cuando seguro que hay otras personas que necesitan el trabajo y el dinero que yo tengo en el bolsillo?’. Faltaba el vínculo», recordó. «En nuestro caso, por un costo de US$ 2 el trabajador publica su anuncio en el que detalla su experiencia, la zona donde está y, si quiere ser elegido por ubicación, puede encender el GPS (también para que el cliente lo pueda seguir por Maps) y que se sepa si está online. La idea es que cuando una persona solicita un servicio el buscador le ofrece el más cercano disponible», explicó.

You Got It. El proyecto tiene como socios a César Raimondo, Alejandro Lima y el comunicador Gaspar Valverde.

Con más de 1.000 anuncios en 140 categorías muy variadas (incluso esta semana incluyó «Servicios especiales» que refiere a servicios sexuales), desde su lanzamiento registró unas 30.000 descargas en Android e iOS. «El uso creció desde el inicio hasta septiembre. Llegamos a los 500 clics mensuales de comunicación entre cliente y técnicos, principalmente de Montevideo, pero también hay registros en Cerro Largo, Canelones, Salto, Paysandú, Rocha, Maldonado, Colonia y algo San José. De todos modos, no son todas contrataciones», aclaró. En su caso, como la función de You Got It es el vínculo, la garantía de los trabajos recae en cada prestador.

Pero no solo en Montevideo surgen innovaciones. En Maldonado hace ocho años funciona Marido Ideal, creado por Alejandro Echavarría, cerrajero con más de 30 años en el rubro.

«Surgió porque me consultaban por otros servicios, me pedían recomendaciones. Entonces decidí crear la plataforma que ya funciona en Maldonado y Punta del Este y se puede contratar tanto por web o por el 0800 1000», recordó Echavarría. Con una plantilla fija de 20 trabajadores, que puede crecer si es necesario, ofrece unos 20 servicios que se amplían de acuerdo a la demanda, y cuenta con un promedio de 22 y 25 trabajos diarios durante todo el año. Lo que más se solicita es cerrajería, electricidad y sanitaria, pero hay rubros que se saturan del 20 de diciembre al 15 de enero como pintura, piscinas, electricidad. «Tenemos clientes de varios departamentos. Algunos tienen casa acá y nos contratan para solucionar cualquier problema que tengan», destacó Echavarría. Al igual que Servicios Ya, la garantía la brinda la plataforma.

Alejandro Echavarría. Creó Marido Ideal en Maldonado y llegará a Montevideo en 2020. (Foto: Gentileza Marido ideal)

Tal es el atractivo de la plaza local que en 2016 desembarcó la argentina Home Solution. Su CEO y cofundador, Jorge Huck, explicó que el mercado uruguayo aún está por explorar pero los números son alentadores. «De 2019 a 2020 crecimos 70%. Contamos con unos 1.100 prestadores registrados activos y 24.000 usuarios (todas las semanas se suman entre 250 y 300) que en algún momento del año lo utilizaron, con un promedio de tres usos», añadió.

La plataforma tiene un funcionamiento algo similar a You Got It. El usuario hace la consulta y le aparecen opciones por afinidad de rubro y zona geográfica. Lo más solicitado es plomería, electricidad y, en esta época, instalación y mantenimiento de aire acondicionado, construcción y albañilería, detalló Huck.

Jorge Huck. El CEO de Home Solution adelantó que prepara la expansión en Uruguay. (Foto: Gentileza Home Solution)

Seguridad

Uno de las temas más sensibles que tuvieron que abordar las diferentes plataformas es el de seguridad y confianza, porque en estos casos los profesionales deben ingresar al hogar, coincidieron los consultados.

Excepto el caso de Servicios Ya, que cuenta con su propia plantilla de trabajadores que en muchos casos ya cumplen tareas en la empresa madre de servicios, los otros proyectos apelan además a múltiples formas de garantizar el trabajo y la seguridad. Las principales giran en torno a pedir foto o fotos del trabajador y sus tareas, confirmar el correo electrónico y el teléfono, hasta solicitar referencias de clientes anteriores y entrevistas. Además, una vez dentro de la plataforma, todas apelan al sistema de puntuación y reviews de usuarios que permite brindar garantías de la tarea, pero sobre todo de comportamiento.

Nuevos mercados

En todos los casos, el horizonte de crecimiento para 2020 es prometedor. Marido Ideal ya prepara el desembarco en Montevideo y Canelones de la mano de uno de los hijos de Echavarría, You Got It llegará a Argentina entre marzo y abril próximos, Home Solution potenciará su crecimiento en el mercado local y Servicios Ya explotará su modelo de negocio en Reino Unido tras ser seleccionada por el gobierno británico para el Programa de emprendedores globales. Eso llevó a que desde octubre pasó a ser una empresa británica, explicó Sayanes. «La idea es ir fuerte en Reino Unido, pero también desembarcaremos en Argentina, Brasil y otros países de Europa», finalizó.