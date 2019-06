Creativos en campaña: seis asesores de los precandidatos con ideas que valen votos

Enrique Souza

En sus más de 30 años de carrera publicitaria, el director de la agencia La Casa del Sol, nunca había trabajado en una campaña política. La de este año no habría sido la excepción pero en noviembre del año pasado decidió aceptar la responsabilidad de asesorar en la campaña del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga. «Tuve la inquietud de salir de la zona de comodidad, dar el paso y colaborar en la comunicación, sumarme al equipo para sentir que hago algo por los cambios que anhelo. No lo podría hacer si fuera una causa que no es la mía. Cuando lo decidí lo llamé a Jorge y le dije sí», reveló.

Tiene la responsablidad de encausar los tópicos comunicacionales y publicitarios de la campaña. Una vez por semana (y a veces más) se reúne con el precandidato a quien define como alguien muy intuitivo que sabe «reconocer las ideas». De todas formas, asegura que la nueva tarea no impacta en la rutina de la agencia. «Soy consciente de estar con los clientes, tenemos una agencia muy ajustada en su dimensión y al portafolio de clientes y soy responsable de estar con todos. Si tengo que dedicar más tiempo lo hago un sábado o domingo. No he tenido problemas con clientes porque saben que es un trabajo profesional», un mantra ético que aplica a su trabajo diario.