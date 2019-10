Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

«Lo que no se mide, no se puede mejorar», dice la famosa frase atribuida al físico y matemático británico Lord Kelvin. Aunque esa máxima también aplica en el mundo de los negocios, adaptarla a los tiempos que corren no es tarea sencilla. La información confiable, independiente y transparente escasea en la era de las redes sociales, que democratizaron la comunicación pero dificultan separar la paja del trigo.

Los periodistas de economía y negocios lidiamos a diario con la sobreabundancia de datos irrelevantes y (en el peor de los casos) falsos, con el desafío de decodificar lo mejor posible el acontecer que nuestros lectores necesitan comprender antes de tomar decisiones. Ese espíritu reina en todas las publicaciones que nutrimos en El País (sección Economía, Economía & Mercado, El Empresario, el canal Negocios y la newsletter Enjambre) y permea todas las actividades que realizamos, incluidos los Desayunos de Negocios que lanzamos este año.

El trabajo de Merco para medir la reputación corporativa y el desempeño de los líderes apunta con su rigurosa metodología a arrojar un poco más de luz en esa dirección. No se trata solo de premiar a las compañías que se desempeñan bien, sino también de aportar insumos y crear una suerte de «curva de referencia» para que todas las empresas (sean grandes o pequeñas) puedan conocer cómo superarse y avanzar. Bienvenido este nuevo material; bienvenidos los líderes inspiradores y las empresas cada vez más éticas e innovadoras. Tejamos entre todos las redes necesarias que robustezcan una comunidad de negocios pujante, clave para el desarrollo del país.