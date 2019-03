Compromiso de pañales Babysec con la inclusión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comprometida con la inclusión social, la marca Babysec desarrolla un pañal para todos los bebés. En su visión compartida con la Asociación Down del Uruguay (ADDU), lleva adelante una iniciativa que moviliza a la reflexión, comprensión y sensibilización. «La empresa llega con el mensaje

‘La inclusión no se dice, se hace’, que nosotros compartimos y llevamos adelante día tras día», afirma Nidia Viña, presidente de ADDU,



Creada hace 33 años, es propósito de ADDU «acompañar a los padres que tienen hijos con síndrome de Down». A través de distintas acciones, la organización no gubernamental sin fines de lucro busca mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down de todas las edades, mediante la inclusión en los distintos ámbitos de la sociedad, la familia, la educación y el trabajo. «El objetivo es que las personas con síndrome de Down desarrollen plenamente su potencial con una vida socialmente integrada, productiva y con la mayor autonomía posible», comenta la presidenta de ADDU,



Mientras tanto, Mariano Paz, director general de la Softys Uruguay, compañía que tiene a su cargo la producción de la línea de pañales Babysec, sostuvo que la acción tiene un profundo interés social de colaboración desde la difusión.



«Para nosotros, los niños son todos iguales y, a través de esta iniciativa, queremos dar una señal clara de inclusión y de proximidad, inclusive de apoyo a las actividades que desarrolla ADDU», sostuvo Paz.



Los pañales Babysec están asociados al desarrollo de la primer infancia de todos los niños. «Esta iniciativa de exhibir las caritas de bebés con síndrome de Down en la línea premium y super premium de Babysec, llegó para quedarse en el tiempo porque el objetivo es recorrer un camino junto a ADDU», agregó el director general de CMPC en Uruguay.



FIN SOCIAL

​

La sensibilidad social de la marca de pañales también está presente en la colaboración con las maternidades y la actividad que desarrollan los Bancos de Leche Humana. «Contamos con una guía informativa para sensibilizar y educar a las madres sobre la importancia de la donación de leche, tomando como referencia que el 9% de los nacimientos en Uruguay son niños prematuros», explicó la jefa del Departamento de Marketing de Babysec, Virginia Fynn.



En el Centro Hospitalario Pereira Rossell inclusive Babysec hace entrega de pañales a las madres junto con recomendaciones y consejos útiles sobre los debidos cuidados del bebé.



CASO DE ÉXITO



Los pañales Babysec son un caso de éxito de innovación y desarrollo desde Uruguay para la región. Es un proyecto que nació en el año 2000 y que actualmente cuenta con una planta modelo en Latinoamérica.



«Babysec es un producto que nació en Uruguay tras dos años de estudio como resultado de un proceso de investigación de los consumidores y desarrollo del packaging», indicó la jefa del Departamento de Marketing.



A nivel local Babysec es la marca líder en ventas en pañales. «Seis cada diez uruguayos, desde los recién nacidos hasta los dos o tres años, eligen a nuestra marca que comercializa más de cien millones de unidades anuales», señaló el director general de la Softys Uruguay.



Fuera de fronteras, los pañales también tienen una destacada aceptación en Brasil, México, Ecuador, Perú, Argentina. Chile y Colombia.



Desde Uruguay, la marca exporta hacia Argentina y Paraguay. «En nuestra planta de Pando producimos pañales para todas las necesidades y edades, con soluciones integrales 360°», afirmó el director general de Softys Uruguay.