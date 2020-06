El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian renunció al directorio y pidió sustituto negro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, renunció al directorio de la firma de redes sociales y buscó ser reemplazado por un candidato negro.

Tras la publicación de Ohanian en Reddit, el presidente ejecutivo de la compañía, Steve Huffman, dijo que se «honraría» su solicitud y está trabajando para fortalecer su política de contenido para combatir el discurso racista en su plataforma.

La decisión de Ohanian se produce en un momento en que EE.UU. presencia protestas generalizadas contra el racismo y la brutalidad policial después de que un afroamericano desarmado, George Floyd, muriera a manos de la policía.

Su muerte ha reavivado los debates sobre la diversidad en los directorios en EE.UU. y las prácticas de moderación de contenido en las redes sociales.

Huffman escribió en una publicación en el sitio que «la brecha inaceptable» entre la política de contenido y los valores de Reddit ha bajado la efectividad de la compañía en la lucha contra el odio y el racismo. «Esta política actual enumera solo lo que no se puede hacer, no articula ninguno de los valores detrás de las reglas y no adopta una postura explícita sobre el odio o el racismo», señaló. Huffman añadió que Reddit debería haberse movido antes para restringir el acceso a r/The_Donald, un foro importante para los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump que Reddit «puso en cuarentena» el año pasado citando amenazas de violencia contra la policía y funcionarios públicos.

El empresario de Internet Ohanian, que está casado con la tenista estadounidense Serena Williams, también prometió US$ 1 millón al Campamento Know Your Rights de Colin Kaepernick, una campaña de concientización legal entre los jóvenes.