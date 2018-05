Catena Zapata, el Grand Crú de América

Sin embargo, su instinto le dio la razón y hoy el lugar se conoce como el Grand Cru de Sudamérica, un término que solo se utiliza para denominar a los grandes viñedos.

La producción del terroir en altura conquistó a estudiosos del mundo del vino y también a consumidores. Decanter Man of the Year, Wine Spectator Distinguished Service Award, Der Feinschmaker Award, Wine and Spirits y Wine Enthusiast Winery Awards son algunos galardones que dan cuenta de la calidad de sus creaciones e incluso le otorgan 100 puntos a alguna de ellas, la nota máxima.

No solo los expertos reconocen la producción de Catena Zapata y sus cuatro generaciones de vitivinicultores. En los premios Wine Style en Vivino (app que tiene más de 26 millones de usuarios) la bodega argentina se reconoce y se coloca en el top 10 mundial.

Cinco variedades de Viñedo Adrianna se comercializan en el mercado local: hay tres tintos y dos blancos.

Investigación, experiencia y respeto por la naturaleza son claves en las producciones de Adrianna, que inició sus plantaciones en 1992. Con un microclima frío y de intensa luz, el viñedo de 120 hectáreas se divide en pequeñas parcelas enclavadas sobre suelos pedregosos, calcáreos y el lecho de un río seco.

Vinos orgánicos con poca intervención humana demuestran la expresión de la vid y dan como resultado productos muy distintos entre sí y con mucha personalidad.

Malbec, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Viognier y Cabernet Franc son las variedades plantadas en el distrito de Gualtallary, en la región de Tupungato (Mendoza) que dan paso a cinco vinos de parcela que hoy comercializa Moldes Ruibal en el mercado uruguayo: Mundus Bacillus Terrae Malbec, Fortuna Terrae Malbec, River Stones Malbec, White Bones Chardonnay y White Stones Chardonnay.