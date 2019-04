Carreras chinas de caballos abren mercado para la alfalfa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La apertura del «mercado» para las carreras de caballo en China, algo que está generando furor en ese país, generó una oportunidad de negocio para una empresa cordobesa que recompacta fardos de alfalfa. Se trata de Alfasud, que está enviando un container de prueba para ser usado como alimento de los animales. De poder continuar con los envíos, ese mercado que se abrió en China le permitirá mejorar la rentabilidad.

Alfasud lanzó su empresa hace nueve meses y comparte el proyecto de la recompactación de alfalfa con la planta Molyagro en Tancacha, en el departamento Río Tercero de Córdoba. Hace días presentaron una nueva prensa de tres pistones, accionados por un motor eléctrico de 15 HP y 11 Kw de potencia instalada, única en el mercado, que en 50 segundos reduce el fardo de alfalfa a menos de la mitad de su tamaño tradicional (de 90 a 35 centímetros), manteniendo su peso de aproximadamente 23 kilos.

Jorge Mansilla, coordinador del grupo, explicó a que se abrieron puertas con pedidos de cotización en Shanghái (China) y en Dubái, todas operaciones destinadas a la alimentación de caballos de carrera.

«En China, después de la legalización de las carreras hay un boom y se mueven muchos recursos. Enviamos ahora un contenedor de prueba», dijo.

Los minifardos tienen una ventaja competitiva que contribuye a mejorar el manejo, almacenaje, transporte y calidad nutricional de la alfalfa y permiten llevar el negocio a mercados más lejanos.

El fardo comprimido resuelve «uno de los principales inconvenientes que tiene este producto en su comercialización, que es el alto costo del transporte, por el gran volumen que ocupa en relación a su peso», señaló Mansilla.

Un contenedor de 40 pies puede llevar 1.000 minifardos versus los 450 de los comunes, es decir, 22,5 toneladas contra 10,1.

Respecto de los valores, el ejecutivo indicó que en Argentina un fardo de 22 kilos se paga 130 pesos argentinos (unos US$ 3,10), lo que implica cerca de 6.000 pesos argentinos la tonelada (unos US$ 140). Un contenedor, con esos precios, ronda los 126.000 pesos argentinos (US$ 2.940).

En tanto, puesto en Shanghái, el contenedor se pagaría unos US$ 7.000 (alrededor de US$ 350 la tonelada de fardos). Masilla plantea que, descontados los costos aduaneros, administrativos y logísticos, la rentabilidad rondaría entre US$ 800 y US$ 1.000 por container.

Vale recordar que, en diciembre pasado, Argentina firmó con China un protocolo para exportar equinos en pie a ese mercado.