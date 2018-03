Carolina Cosse: "Vamos a apurarnos, en cualquier momento los autos vuelan"

La ministra de Industria, Carolina Cosse, se reunió en Barcelona la semana pasada con los jerarcas de telecomunicaciones de los países de América Latina y España, para compartir avances y definir espacios de colaboración (como en inteligencia artificial). También disertó en el Mobile World Congress (MWC) y, antes de regresar con la intención de conseguir un stand para Uruguay el año próximo, dialogó con El Empresario sobre los principales retos para los sectores productivos uruguayos ante la disrupción tecnológica.

—¿Qué factor considera crítico para fomentar un ecosistema innovador en inteligencia artificial e Internet de las Cosas?, ¿hace falta regulación e incentivos específicos?

—Tenemos que generar redes de contacto, espacios de intercambio, ayudar a financiar viajes a empresas para que muestren sus productos... Dar oportunidades. No tenemos que crear una regulación, la realidad nos viene corriendo a los ponchazos. Es un tsunami. En el campo todo es automatizado con inteligencia artificial, las cosechadoras detectan si una fruta está o no madura antes de cortarla. En vez recorrer el campo, se envía un dron... El mundo digital es inevitable. Esa realidad no se viene, ya está.

"No tenemos que crear una regulación, la realidad nos viene corriendo a los ponchazos. Es un tsunami". Carolina Cosse Ministra de Industria

—Barcelona intenta posicionarse como laboratorio donde se prueben cosas nuevas. ¿Es posible hacer zonas especiales en Uruguay para testear, por ejemplo, autos autónomos?

—Sí, lo planteamos a empresas que lo hacen y vemos si a alguna le interesa. En Uruguay no hay nadie desarrollando autos autónomos, entonces lo hemos planteado como una posibilidad en los viajes que hemos hecho a China y Silicon Valley. El país está dispuesto a considerar zonas especiales si la empresa hace una instalación.

"En Uruguay no hay nadie desarrollando autos autónomos, entonces lo hemos planteado como una posibilidad en los viajes que hemos hecho a China y Silicon Valley" Carolina Cosse Ministra de Industria

—Hay quienes dicen que los autos autónomos no son la forma más eficiente de mejorar el tránsito. ¿El Ministerio definió su postura sobre este tema?

—No. Pero hace poco lanzamos con la Intendencia y UTE los taxis eléctricos y les decía: «Vamos a apurarnos porque estamos lanzando autos eléctricos y en cualquier momento los autos vuelan» (risas). Ahora estamos focalizados en promover el transporte público eléctrico y tratar de que se masifique, porque Uruguay tiene excelentes condiciones. Es muchísimo más barato en combustible y podríamos tratar de que alguien se instalara para fabricar en Uruguay. Por ahora vamos por ahí, volando bajo (risas).

—¿Hablaron con algún fabricante de autos eléctricos?

—Sí, sí, estamos tratando.

—¿Alguno como Tesla?

—Ay, ojalá. Pero es difícil, porque esos fabricantes lo primero que miran es si el país tiene una política agresiva en torno a la industria automotriz. Y en este momento estamos teniendo escollos con los vecinos, particularmente con Brasil, así que eso son cosas que tendremos que superar antes. Tenemos que revisar un acuerdo de cooperación en la cadena productiva que no está dando resultado.

—Me mencionó a los autos voladores como una exageración.

—No, quizás no tanto (risas).

—¿Pero aplica lo mismo con el tren en Uruguay? En el mundo se está invirtiendo en el Hyperloop (tren supersónico), mientras aquí tratamos de hacer lo que no se hizo en siglos pasados. ¿No sería mejor tener un plan más vanguardista?

—No creo que den los números para eso. Esa forma de pensar es interesante: a veces no ser el primero, tener un atraso, es una oportunidad para hacerlo. Pero en este caso concreto lo que manda es la realidad y los tiempos. Creo que igual se está apostando a algo moderno y digno. Ya tendremos otras oportunidades de hacer eso. La fibra óptica fue pensar como lo que usted plantea. Y la energía eólica también. Ahora hay que plantearse en qué otros campos es aplicable esa manera de razonar. Yo creo que la inteligencia artificial es uno.

"A veces no ser el primero, tener un atraso, es una oportunidad. Yo creo que la inteligencia artificial es un campo donde se puede apostar". Carolina Cosse Ministra de Industria

—En el sector automotriz y el productivo se depende cada vez menos del petróleo. ¿Qué retos plantea esto a Ancap?

—El combustible en base a petróleo tiene igual muchos años de vida útil todavía; en Uruguay también. Ancap tiene enormes desafíos de eficiencia, de organización moderna, de orientarse a resultados, en los que se está trabajando. Y, además, tiene el desafío de pensarse estratégicamente hacia el futuro. Hay que encontrar el camino, pero en el futuro inmediato Ancap tiene millones de cosas que hacer para ser una empresa moderna, eficiente, joven. Lo vamos a trabajar con sus equipos técnicos. Pero no se puede compararla con una petrolera de primer nivel que saca petróleo, refina, que hace todo. Hay que encontrar casos de refinerías similares. Hay que hacerlo con seriedad, estudiando, trabajando en equipo y no pensando que Ancap mañana va a tener que instalar molinos de viento. No es por ahí. Eso lo tengo claro.