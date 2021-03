Cara de Papa pierde el "Sr." y se convierte en un juguete de género neutro

the new york times

Hasbro, la compañía de juguetes, le está dando a su famoso juguete Mr. Potato Head (Sr. Cara de Papa) una identidad más inclusiva de género al eliminar el «Mr.» de su marca y empaque. «Hasbro se está asegurando de que todos se sientan bienvenidos en el mundo de Potato Head al eliminar oficialmente el ‘Mr.’ del nombre de la marca y el logotipo de Mr. Potato Head para promover la igualdad de género y la inclusión», dijo la compañía en un comunicado.

Después de anunciar el cambio, Hasbro emitió una declaración aclaratoria en Twitter diciendo que los personajes de Mr. y Mrs. Potato Head conservarían sus nombres de pila.

«¡Tu principal papa, MR. POTATO HEAD no se irá a ninguna parte! , aclaró la empresa en su cuenta oficial de Twitter el jueves 25. «Aunque hoy se ha anunciado que el nombre y el logotipo de POTATO HEAD dejarán de tener el ‘MR’, me enorgullece confirmar que MR. & MRS. POTATO HEAD no se van a ninguna parte y seguirán siendo MR. & MRS. POTATO HEAD».

Tanto Mr. como Mrs. conservarán sus propios títulos de cortesía

Este año, la empresa lanzará un nuevo «pack familiar de papa»

En el otoño (N. de R.: del hemisferio norte), la compañía presentará su nuevo «paquete familiar de papa» que alentará a los niños a «crear su familia Potato Head». El pack incluirá dos cuerpos de papas grandes, un cuerpo de papa pequeño y 42 accesorios.

El cambio de marca irá acompañado de «una paleta de colores llamativa y mensajes más inclusivos», según indicó la compañía.

Rich Ferraro, jefe de comunicaciones de GLAAD, una organización de defensa del colectivo LGBT, aplaudió el cambio y dijo que era parte de «un movimiento más amplio hacia una mayor diversidad e inclusión en juguetes y medios dirigidos a los niños».

Hasbro es el último fabricante de juguetes en actualizar o reinventar algunas de sus marcas clásicas para hacerlas más inclusivas y diversas.

El año pasado, Mattel lanzó varias muñecas Barbie nuevas que describió como su «línea más diversa», una que presentaba «más tonos de piel, tipos de cabello y formas de cuerpos que nunca».

Una muñeca es calva, otra tiene una prótesis y otra tiene su cabello oscuro peinado despejamdo su cara para mostrar que tiene la condición de la piel vitiligo.

En 2019, Mattel dio a conocer una nueva línea de muñecas personalizables de género neutro llamada Creatable World que permite que «los niños creen sus personajes». La caja incluye varias opciones de vestuario, accesorios y pelucas para que puedan diseñar las muñecas «con el pelo corto o largo, o con falda, pantalón o ambos».

En 2016, Mattel anunció que estaba expandiendo su franquicia Thomas the Tank Engine al agregar más personajes femeninos de trenes y amigos de países como India, Brasil y México. Y American Girl, fabricante de muñecas de 45 centímetros, presentó un muñeco masculino en 2017.

Mr. Potato Head ha sido un juguete emblemático para la empresa Hasbro desde que se presentó en 1952. La compañía destacó además que fue el primer juguete que se publicitó en televisión.

El juguete, que permite a los niños intercambiar diferentes partes como ojos, bigotes, anteojos y sombreros, se ha asociado durante mucho tiempo con Rhode Island, donde tiene su sede Hasbro.

A lo largo de los años, el juguete ha aparecido en desfiles, campañas, en la saga de películas Toy Story e incluso en matrículas de autos.