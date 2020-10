Se cancelaron las dos mayores salidas a bolsa de Brasil de este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la última semana, en Brasil se cancelaron tres salidas de empresas a bolsa previstas para este mes. El «deterioro de las condiciones del mercado» dejó afuera a Caixa Seguridade y Cosan.

La productora y distribuidora de combustibles canceló la solicitud de registro de la Oferta Inicial de Acciones (IPO) de su subsidiaria Compass Gas e Energia. La demanda por los papeles con los que pretendía captar US$ 800 millones se ubicó por debajo de lo previsto.

En tanto, la Caixa Económica Federal, segundo mayor banco público de Brasil, canceló la salida a bolsa de su subsidiaria Caixa Seguridade, que sería el mayor debut brasileño este año con un valor de lanzamiento de US$ 1.818 millones.

El banco de inversiones BR Partners canceló su IPO alegando la «fuerte volatilidad de los mercados en las últimas semanas». También suspendieron sus peticiones de registro de IPO en las últimas semanas las constructoras Riva 9 y You. Cuatro subsidiarias de Cyrela, Lavvi, Plano & Plano y Cury, que salieron a bolsa, debutaron en la plaza paulista con un valor por debajo de lo proyectado. Sin las salidas de Compass y de Caixa Seguridade es probable que el mayor IPO de 2020 sea el de Hidrovías do Brasil, que debutó en la bolsa de San Pablo con US$ 618 millones.

Turbulencias

El Ibovespa, índice de referencia de la bolsa de San Pablo, sufrió una fuerte caída como consecuencia de la pandemia del coronavirus en marzo y abril. Volvió a operar en agosto por encima de sus 100.000 puntos, pero las turbulencias de las últimas semanas lo tienen por debajo de los 96.000 puntos, el mismo nivel de junio.

Además de la incertidumbre mundial, el mercado bursátil brasileño fue afectado por el temor de los inversores de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro abandone su política de ajuste fiscal debido a la crisis económica generada por la pandemia, que obligó al gobierno a aumentar gastos para ofrecer subsidios a los más pobres y ayudas a las empresas. Brasil terminará 2020 con un déficit récord en sus cuentas públicas así como con un valor histórico en la deuda pública.

El mercado bursátil brasileño se ha visto afectado por la incertidumbre económica global y por la posibilidad de que el presidente Bolsonaro desista de realizar un ajuste fiscal

Los operadores del mercado manifestaron su preocupación por la acelerada fuga de inversiones de Brasil, tanto de las productivas como las destinadas a bolsa y fondos financieros. La actual situación no impidió que 17 empresas lanzaran sus acciones en la bolsa de San Pablo este año y que otras 40 pidieran la apertura de su capital ante la CVM, de las que 18 son empresas del sector inmobiliario y de construcción.

Las 17 empresas que debutaron este año en bolsa captaron cerca de US$ 3.600 millones con su salida al mercado, un valor en un 151% superior al del mismo período del año pasado.

Según la B3, operadora de la bolsa de Sao Paulo, el número de pequeños inversores en el mercado brasileño saltó desde 1,6 millones el año pasado a 3 millones en la actualidad.