La frase «menos pensado» genera un cierto grado de confusión. Tomada de manera lineal, alude a algo casual, que no fue elaborado. Sin embargo, el mismo recurso también se utiliza para etiquetar lo inesperado. Los anglosajones utilizan la expresión «out of the box» para hacer referencia a «lo menos pensado», en el Río de la Plata se dice simplemente «pensar fuera de la caja».

En el deporte, las camisetas menos pensadas hablan precisamente de creativos que encontraron una manera original de mostrar una problemática, resolver un dilema, mimar a un patrocinador, o simplemente de que lo premien por hacer algo distinto.

Las redes sociales viralizaron semanas atrás una supuesta camiseta del Liverpool inglés con el escrito The Beatles en el centro del pecho y la famosa imagen de Abbey Road. Muy lindo el homenaje, pero hay detalles a saber:

a) no se conoce que los músicos fueran habitués del Anfield Road;

b) el «himno» que cantan los fans del Liverpool (You’ll never walk alone, o Nunca caminarás sólo) es de Gerry and The Pacemakers, no de John, Paul, George y Ringo;

c) no hay constancia de que la camiseta, que ya se vende trucha en todo el mundo, tenga luz verde legal del club, New Balance o quienes representan los derechos de la banda inglesa. De todos modos, algunos facturan con una de las camisetas "menos pensadas". Y algunos las compramos, como pieza de culto.

Abundan casos creativos. Peñarol durante algunos partidos del año 2000 salió a la cancha con un signo de pregunta en el centro del pecho. Nacional entre 1999 y 2002 tuvo como sponsor a Pepsi y una camiseta alternativa se asemejaba a una lata de la bebida cola.

La página web de los carboneros Campeón del Siglo recuerda la camiseta del «?» en una nota titulada «10 chirimbolos en la remera».

«Lo más espantoso y maravilloso a la vez que existió y existirá sobre una tela aurinegra a rayas pasó en momentos del club muy especiales, por decirlo de algún modo. Primeros meses del año 2000, se había terminado el contrato con Parmalat que por esa época andaba floja de papeles (?), también con Reebok, así que se recurrió a la prestigiosa Covadonga. Algunos partidos se jugaron con la misma remera anterior y un parche negro sobre la marca, digamos que fue un cambio progresivo hacia el espantoso logo de SportsYA! que en abril del 2000 arregló presencia por US$ 800.000. Aquel acuerdo para la Libertadores del 2000 se extendió al campeonato local y cortó el ida y vuelta entre la ausencia total de estampados y el símbolo de pregunta como recurso marketinero», dice la nota de Campeón del Siglo.

Danubio echó mano el recurso del «menos pensado» al convertir su franja negra en un cinturón de seguridad en una campaña compartida con la Fundación «Gonchi» Rodríguez. Montevideo Wanderers homenajeó a los venezolanos asociados a su club con una casaca de color vinotinto.

En Argentina hay casos «menos pensados» interesantes. Victoriano Arenas con la cara del cantante Sandro en el pecho; el arquero de Belgrano de Córdoba Juan Carlos Olave con la imagen de su primo, el fallecido bailantero Rodrigo Alejandro Bueno, «El Potro»; Deportivo Riestra con una imagen de Carlos Gardel y, este año, Colón de Santa Fe decidió que homenajeará a los cumbieros de Los Palmeras.

Un caso impactante fue el del América de México que, a falta de una, diseñó dos camisetas para recordar a Roberto Gómez Bolaños luego de su muerte. Una roja con el corazón amarillo en el centro del Chapulín Colorado, y la otra con la inolvidable remera verdiblanca y los tiradores del Chavo del 8.

¿No será hora de que alguien golpee la puerta de la Real Academia Española para que le cambie el sentido a la frase «menos pensado» por «más pensado»?

*Periodista especializado en empresas y marketing deportivo.