Cablevisión evoluciona hacia la era satelital

Cablevisión Uruguay ingresó en la era satelital gracias a la inversión en tecnología de última generación. «Cablevisión Satelital es nuestro nuevo producto, que es el resultado de una evolución tecnológica hacia la era satelital y que significa una mejora de calidad sustancial respecto a la plataforma que estaba operativa en Montevideo», sostuvo Gisella Tomasi, gerente comercial de Cablevisión Uruguay.



Este nuevo desarrollo tiene cobertura en Montevideo, zonas del departamento de Canelones y en Ciudad del Plata (San José), donde ya se están instalando las antenas satelitales.



En las capitales departamentales y Paso de los Toros brinda servicio a través de «cable», mientras que con el servicio satelital llega a las zonas rurales y determinadas localidades de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Durazno.



Este salto tecnológico de Cablevisión, que implica la instalación de una nueva antena receptora, además no significa que existan costos adicionales para los clientes.



«Dentro del área de cobertura habilitada, ahora llegamos con nuestro servicio a rincones más distantes de los centros urbanos o se eliminaron las dificultades de recepción de la señal que antes existía en determinados lugares», explicó Tomasi.



El paquete básico actualmente está compuesto por 85 canales y además 45 señales HD, con el objetivo de seguir sumando nuevas opciones año a año.

A propósito de los contenidos, Cablevisión sumó en exclusiva la emisión de Showmatch, que produce y conduce Marcelo Tinelli.



«Hemos llegado a un acuerdo con Canal 13 (de Argentina) y Showmatch marca el inicio de varios programas que llegarán próximamente a la pantalla de Cablevisión que nos aportan un valor diferencial», afirmó Tomasi.



El cambio es la regla permanente en la industria del entretenimiento. La televisión para abonados demanda una actualización permanente en materia de contenidos. Así surgió la plataforma Flow, que combina el video online con video lineal y video bajo demanda, brindando múltiples oportunidades para disfrutar de todos los contenidos de Cablevisión.



«Hace un año presentamos Cablevisión Flow que, entre otros beneficios, permite acceder, por ejemplo, a toda la programación de Canal 13 en todo momento, ya que complementa la televisión en vivo con distintas opciones de acuerdo con el interés y la disponibilidad de tiempo de cada cliente, inclusive hay estrenos de series y se puede ver la serie completa primero solo por Flow, como pasó con El Lobista, Un Gallo para Esculapio entre otras», destacó Tomasi.



Cablevisión Flow no tiene un costo adicional para quienes tienen Cablevisión HD. Sólo es preciso que el cliente baje la aplicación para visualizar todos los contenidos en dispositivos móviles o en un televisor con la ayuda de un Chromecast. «Bajando la aplicación se accede a los contenidos on demand o a la grilla de señales de Cablevisión Flow en cualquier lugar del país y a toda hora»,agregó la gerente comercial.



A partir de las preferencias de los clientes, la plataforma inteligente de Flow hasta realiza algunas recomendaciones sobre una amplia oferta de contenidos.



Hasta el 31 de octubre Cablevisión está llevando adelante una promoción donde el precio del servicio básico es de $995 mensuales,que incluye Flow, el paquete HD y el fútbol uruguayo durante 24 meses sin cargo.



«Durante la Rural del Prado estuvimos presentes con un stand para exhibir el nuevo equipamiento y la ampliación de las propuestas de contenido donde nos encontramos con gran receptividad e interés por parte del público», explicó Tomasi.