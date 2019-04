Buena Vista Capital, el fondo chileno que invirtió en Lyft antes de su salida a bolsa

Era una de las aperturas en bolsa del mundo de las plataformas disruptivas más esperadas del año. Lyft, la competencia directa de Uber en EE.UU., hizo su estreno el viernes 29 de marzo en el Nasdaq de Nueva York, y un grupo de chilenos era parte de los accionistas de la empresa. Habían entrado a la propiedad de Lyft previo a su IPO (apertura en bolsa), en septiembre del año pasado, pagando US$ 50,5 por acción. Cuando la empresa comenzó a cotizar, la acción cerró en US$ 78,29. Ganancia por donde se le mire.

Todo ocurrió a más de 8.000 kilómetros de distancia, en Santiago, cuentan Cristóbal Gouhaneh y Juan Manuel Carvallo, socios de Buena Vista Capital, una firma de asesoría de inversión para clientes de alto patrimonio fundada hace 11 años. Buscando alternativas de inversión, encontraron un mercado en Chile desconocido, pero con amplia profundidad en mercados desarrollados: los pre-IPO.

Esta clase de activos permite a inversionistas entrar a la propiedad de las compañías previo a que estas hagan su apertura en bolsa, accediendo con ello a un precio menor, el que luego se valoriza cuando la firma en cuestión hace su estreno bursátil. Como lo que hicieron con Lyft.

"Lo que hacemos es democratizar el acceso"

El fondo se está preparando para que este año se abran a bolsa cinco de las ocho empresas que tienen en el portafolio. Una vez que hayan hecho su IPO, el fondo tiene entre 90 y 180 días para vender las posiciones. A Pinterest entraron a US$ 7,18 por acción en febrero, y se prevé que cotice a bolsa este mes. Postmates podría hacerlo en junio, Palantir en agosto y Airbnb, a fines de año. De las que no tienen fecha de IPO está Rent the Runway, donde entraron en septiembre a US$ 21,76 cuando la empresa estaba valorizada en US$ 690 millones. Draftkings y Coinbase tampoco tienen fecha de apertura. «Este grupo de empresas tienen un club privado de inversores, como Fidelity, Elon Musk, Mark Zuckerberg, donde no todos tienen acceso, y lo que nosotros estamos haciendo es democratizar eso», dice Carvallo.