Bar de Vinos se convertirá en cadena y abrirá 24 locales en dos años, algunos en el exterior

El vino en un lugar protagónico» es el leitmotiv de Bar de Vinos, un concepto que marida el estilo de una boutique con una oferta de 300 etiquetas de todas partes del mundo, con el espíritu de las viejas tabernas donde la bebida de Baco era la estrella incluso sobre la gastronomía.

El proyecto abrió su primer local en junio de 2021 en Carrasco y tiene presencia en Garzón, pero ya prepara su expansión: sumará dos más en Uruguay (José Ignacio y Punta Carretas Shopping) y cuatro en Argentina (por ejemplo, en la parrillada Happening de Puerto Madero) entre este año y el próximo. El crecimiento seguirá hacia Madrid y Londres (donde ya reservó local), Asunción y San Pablo.

La idea es llegar a 24 locales a marzo de 2024 como primera etapa del plan a dos años, dijo el empresario argentino Leo McLean, uno de los impulsores de Bar de Vinos. La red será propiedad y administrada por Bar de Vinos Holdings, mientras que la filial uruguaya operará las sucursales en los distintos países, detalló McLean.

Actualmente, la empresa está levantando capital con inversores, en su mayoría del Río de la Plata. El objetivo es recaudar US$ 10,4 millones para así abrir los primeros 24 puntos de venta. Esos locales serán propios, mientras que en la segunda etapa -a cinco años- se lanzarán franquicias.

«Una vez que estén estabilizados los 24 puntos hay unas ventas estimadas de US$ 32 millones y US$ 11,5 millones de Ebitda (ganancia antes de impuestos). La valorización proyectada de Bar de Vinos es de US$ 60 millones y tiene una tasa interna de retorno del 40%, que es altísima», dijo McLean.

Bar de vinos. Foto: Marcelo Bonjour.

Un próximo paso que dará Bar de Vinos para impulsar el crecimiento y ampliar la experiencia de sus clientes es lanzar su plataforma de e-commerce, un canal con una oferta limitada incluso a nivel internacional, según McLean. «Donde tengamos hub ahí estará la oferta (de e-commerce) también, tenemos que ver la logística», explicó.

Experiencias

El negocio del vino ofrece grandes márgenes, indicó el empresario. Sin embargo, la presencia de intermediarios en la cadena disminuye la rentabilidad. Por esa razón, Bar de Vinos apunta a cubrir toda la cadena, para llegar «del productor a tu copa».

La selección de vinos se apoya en el scouting de productores grandes y pequeños, así como de todo tipo de uvas. Un requisito para cada etiqueta es que sea sustentable -es decir, no use químicos- en su producción, tal como ocurre con la bodega que inspiró a Bar de Vinos: Compañía Uruguaya de Vinos de Mar, que lideran McClean, el enólogo argentino Gustavo Michelini y Familia Deicas, situada en Pueblo Garzón.

Para McClean, la apuesta de la marca es generar «experiencia» tanto en la selección de los vinos, a través de su calidad y el ambiente de los locales. El empresario confía en que la propuesta generará un «impacto enorme en el consumidor de Latinoamérica porque esto no existe en otros países». Y espera replicar ese impacto más allá del continente.