AVA La Caleta: comienzan en febrero obras de la primera torre

En febrero comenzará la construcción de Torre Parque, la primera del proyecto AVA La Caleta, y que demandará una inversión superior a los US$ 40 millones.



Ubicada en Avenida de las Américas y Avenida de la Playa, AVA La Caleta contempla un uso residencial, comercial y de servicios. «Vamos a comenzar con las obras de la primera de las cinco torres de alta gama previstas para el desarrollo de La Caleta», sostuvo Mario Brandy, director de AVA, firma que surge de la asociación entre Fortune International Group con casa matriz en Miami (Estados Unidos), con GLA, reconocida empresa

argentina de servicios en management de centros comerciales y desarrollos

integrales de estrategias de Retail – Real Estate.



Sobre un predio de 12.300 metros cuadrados, se levantará la primera torre, de 11.000 metros cuadrados vendibles, que estarán distribuidos en 15 pisos con amplios apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y superficies que oscilan entre 60 metros cuadrados hasta 170 metros cuadrados.



El edificio estará coronado por cuatro penthouses en duplex de unos 350 metros cuadrados con tres dormitorios en suite, terraza cubierta integrada,

parrillero y piscina propia.



En tanto, en la base del edificio está previsto el desarrollo de un street mall, con locales comerciales y oficinas. La propuesta está pensada para atender las necesidades de los residentes y habitantes de la zona, y con foco en el entretenimiento, la gastronomía y un área de servicios, comentó Brandy.



El desarrollo inmobiliario además contará con una infraestructura de amenidades de primer nivel: piscina in- out, cancha de tenis, jacuzzi, sauna, Spa, centro de fitness, salón de usos múltiples, área de coworking, y amplios espacios parquizados.



La primera torre del proyecto está prevista ser inaugurada 30 meses

después del comienzo de las obras, mientras en el segundo semestre del año

está proyectado comenzar la construcción de la segunda torre.



Además del diseño de vanguardia, la tecnología y la innovación están presentes en el ADN de los desarrollos de Fortune. «El edificio contará con la infraestructura y el equipamiento requerido para implementar la conectividad de Internet de las Cosas con red WiFi», señaló el director de AVA.



El precio promedio del metro cuadrado de los apartamentos actualmente es de US$ 2.900. «Con el buen nivel de preventa alcanzado, estimamos comenzar la construcción de la segunda torre en el segundo semestre del

año, y presentará las mismas características de Torre Parque porque son

edificios gemelos», afirmó Brandy.



En la preventa, el 60% de los compradores son uruguayos y 40% argentinos, aunque hay dos casos puntuales de inversores estadounidenses que son

clientes de los emprendimientos desarrollados por Fortune a nivel global.



Brandy adelantó que Fortune International Group ya tiene en carpeta dos

nuevos proyectos de inversión en Uruguay.