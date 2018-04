Autos, bicicletas, camiones, helicópteros; "el futuro de Uber es ser plataforma multimodal"

América Latina es una de las regiones mimadas de Uber. Razones no le faltan. Con 20 millones de usuarios, ya superó en número a América del Norte y se ha transformado en un lugar ideal para probar nuevas prestaciones y servicios, como el pago en efectivo. Sistemas de transporte no desarrollados, seguridad y altos costos han sido los pilares de la escalada de la empresa, aseguró George Gordon, flamante CEO de la compañía para la región, quien asumió el cargo hace dos meses.

El ejecutivo reveló que la empresa va hacia un sistema de transporte multimodal, que incluye la bicicleta, viajes compartidos, alquiler de autos, helicópteros y autos autónomos, entre otros.

Gordon se presentó el pasado viernes en el American Business Forum, evento que convocó más de 2.500 empresarios de la región en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

De seguridad, estrategia, planes a futuro y el papel de Uruguay en la región, se explayó Gordon en entrevista con El Empresario. A continuación, un resumen de ese diálogo.

—¿En qué países del continente se aceptó más rápido Uber?

—Uruguay. Fue uno de los de mayor aceptación en el menor tiempo, en toda la historia de la aplicación. Más de medio millón de personas utilizan el servicio —más de 200.000 lo usan cada semana— y tenemos registrados casi 4.000 conductores. El crecimiento ha sido muy bueno y estamos comprometidos a seguir invertiendo aquí.

Las cifras de Uber en Uruguay. Vea el video aquí.

—¿Por qué?

—En Uruguay se pueden probar cosas primero para después expandir a la región, por ejemplo, el uso de dinero. Queremos probar el sistema multimodal para finalmente eliminar el uso del auto particular. A su vez, la regulación no lo permite, pero nos encantaría traer el pago en efectivo a Montevideo; en Punta del Este existe y mucha gente lo utiliza. Es un tema de democracia de pago: si alguien quiere pagar con efectivo, que lo haga. Además, queremos estar en los 19 departamentos cuando sea posible. No hay una fecha extacta, pero me encantaría decir que en 2018 llegamos a otro departamento.

Uruguay en los planes de Uber, vea el video aquí

—En los últimos años han sumado varios servicios, ¿hacia dónde se transforma Uber?

—El futuro de la compañía es ser una plataforma de servicio multimodal, con bicicletas, autos compartidos, camiones, metro, autos voladores, delivery de comida a domicilio. También estamos desarrollando el servicio de autos autónomos, que por el tema del accidente (N. de R.: en marzo un auto autónomo de Uber atropelló y mató a una mujer en Tempe, Arizona, EE.UU.), tenemos los autos parados. El futuro de esta tecnología dependerá de varios factores y la seguridad es uno. Ahora, si bien creo que al final va a pasar, el mundo de los autos autónomos está muy lejos aún.

—Se han caracterizado por llegar a los mercados e irrumpir. ¿Seguirán con esta política o serán más flexibles?

—Nuestra forma de entrar siempre ha sido y seguirá siendo dar un servicio que funciona muy bien para el usuario. La demanda está y queremos satisfacerla. Muchas veces vemos que la tecnología va mucho más rápido que la regulación, pero desde antes de lanzar conversamos con el gobierno porque creemos que hay que cambiar la forma de regular este mercado. Con el nuevo director general de la compañía, que entró hace unos meses, estamos viendo de buscar una forma más directa de trabajar con los gobiernos. Ser multimodal, por ejemplo, solo funciona si trabajamos en conjunto.

La visión de Uber por el arribo de la plataforma Didi al continente. Vea el video aquí

—En Japón no lograron tanto éxito porque la gente no los adoptó, ¿se dio en otro país?

—En Japon si bien hay necesidad y uso del servicio, su sistema de transporte está muy desarrollado y eso jugó en contra. Ahora estamos viendo la forma de integrarnos con ese sistema. El obstáculo no es la aceptación, sino cómo se mueve la gente. Por ejemplo, en la India se acostumbran a mover en moto o tuk-tuks y pagar en efectivo. La tecnología y todo lo que construimos en EE.UU. no lo pudimos implementar ahí, tuvimos que hacer muchos ajustes. En América Latina nos recibieron muy bien, por supuesto ajustamos el modelo, sobre todo en el pago en efectivo. El éxito en esta región tiene tres pilares; la seguridad, un sistema de transporte público no desarrollado y el costo; la manera de moverse era cara o de difícil acceso para muchos.

—En EE.UU. utilizan big data y analítica para dar mejor servicio al cliente, ¿piensan aplicar esto en América Latina?

—Ya estamos probando varias cosas. Por ejemplo, vemos dónde acostumbrás a ir (casa, trabajo) y podemos sugerir si lo deseás guardar como uno de tus lugares favoritos. Al siguiente pedido si es a la mañana y acostumbrás a ir de tu casa al trabajo ya se carga automáticamente. Este año estamos viendo cómo segmentar mejor usuarios y conductores para darles el servicio y las promociones que más quieren.

La disrupción en Uber, vea el video aquí

—¿Cómo trabajan en el pilar de la seguridad?

—Lo primero es la seguridad en viaje, que todos tengan seguro tanto para el conductor, el chofer y para terceros. El otro tema es quién está manejando. En todos los países donde operamos tenemos un proceso de selección que implica revisar antecedentes penales. Además, hace un par de meses comenzamos a pedir que el chofer se saque una selfie en forma aleatoria que se compara con el perfil y documentos para corroborar que la persona que maneja es quien dice ser. Y para confirmar quién es el usuario tenemos varias herramientas como social connect, una herramienta de Facebook que verifica si la persona es de verdad. Se combian varias herramientas para dar seguridad.

—Didi, el gigante chino del transporte, llegó a la región (Brasil y México), ¿cómo reacciona Uber a esa jugada?

—La competencia es buena, nos ayuda a ofrecer mejor servicios al usuario y al conductor. Por eso, no cambia nuestra estrategia. Tenemos más de 20 millones de usuarios activos en América Latina, pero son 634 millones las personas que viven. Hay para crecer y la barrera que tenemos es que en esta zona no siempre se utilizan equipos tan nuevos ni todos están bancarizados.

—Se dice que «a todos les llega su Uber», ¿están preparados para que les llegue el suyo?

—Estamos pensando en varias áreas disruptivas, una de ellas son los vehículos que vuelan. Ya estamos invirtiendo en esto. Lo otro es el de las bicicletas, donde recientemente incursionamos al comprar Jump en EE.UU. como primer paso. Todo se complementa, pero hay que estar al tanto de esas industrias. Son áreas que van a cambiar este negocio, que lleva solo ocho años.