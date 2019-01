Augurios de la "revolución de los robots"

"Sálvese quien pueda" es un pedido de auxilio que bien podrían proferir quienes ven en los procesos de automatización y en la inteligencia artificial una ola imparable que arrasará con millones de empleos. La frase también da nombre al libro que el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer publicó el año pasado para abordar el tema del "futuro del trabajo en la era de la automatización".

El texto le impactó a Gerardo Ameigenda, vicepresidente de Wealth & Asset Management de SURA Asset Management, quien llegó a este título por recomendación de un amigo y ya ha leído otros libros del autor como Cuentos Chinos y Crear o Morir.

Sálvese quien pueda "me atrajo porque mezcla los negocios con la actualidad pero lo más interesante es que incluye los efectos sociales que estos cambios están generando", relató Ameigenda.

En 359 páginas, el autor expone sus ideas así como la opinión de expertos en tecnología, economía y política sobre las implicancias que tendrá esta "revolución de los robots".Una de las derivaciones que trata el libro es el debate entre quienes anticipan efectos positivos a causa de estas innovaciones, llamados "tecnooptimistas", y quienes auguran consecuencias adversas, definidos como "tecnopesimistas".

"Pero lo más interesante es que nadie discute si pasara o no el ‘desempleo tecnológico’, esto ya se da como un hecho en ambos bandos", comentó Ameigenda. El ejecutivo subrayó la importancia de profundizar en estos temas que hoy "no están en profundidad en la agenda del país".

De allí que coincida con Oppenheimer, que afirma que "la gran mayoría de los países latinoamericanos (...) se han quedado dormidos" frente a la amenaza de la automatización. Los robots son vistos como "objetos de curiosidad" o material de "noticias divertidas", planteó. Del lado de las empresas, la tecnología las lleva a reflexionar sobre la eficacia de sus procesos, el manejo de datos, y el vínculo con el cliente, valoró Ameigenda.

Su próxima lectura será Trato Hecho, de Jacques Peretti, que trata "cómo los acuerdos comerciales explican la dirección en la que viaja el mundo".



¿Escritor o género favorito?

Los libros de investigación actual son los que me atraen.



¿Cuántos libros lee al año?

Incluyendo libros de estudio, entre cinco y diez.



¿Mejor momento para leer?

En mi caso, con dos niños pequeños, las vacaciones son el momento en que más puedo avanzar en los libros pendientes.



¿Ficción o no ficción?

De preferencia no ficción.



¿Presta sus libros?

No tengo una gran biblioteca, quizás porque me gusta prestar ya que también recibo libros ajenos.



¿A quién le regala libros?

En las fiestas pero a personas muy cercanas a las que creo conocer sus gustos. De todos modos, siempre es importante tener ticket de cambio.



¿Formato e-book o impreso?

De momento impresos, pero estoy próximo a probar nuevas formas de lectura.



¿Hace anotaciones o subraya?

Soy de subrayar, no como resumen, sino hechos o datos que considere relevantes.



¿Una librería en el exterior?

No soy de comprar libros en el exterior, pero sí como paseo entro en las librerías de la zona de Recoleta (Buenos Aires).



¿Libro favorito de la infancia?

El Principito es el que más recuerdo.