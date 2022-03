Asociación Española: Medicamentos a domicilio en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente general de la Asociación Española, Julio Martínez, destacó la eficiencia del sistema Envío Farma implementado por el Correo Uruguayo para llevar adelante esta nueva iniciativa en beneficio de los socios del interior. «Tenemos una cantidad de socios que viven en el interior, en lugares donde no estamos. Y ellos quieren seguir siendo socios de la Asociacion Española, aunque no estemos presencialmente allí. Entonces tienen esta necesidad de contar con el envío de sus medicamentos», graficó Martínez.



Ante los resultados probados del sistema de Envío Farma del Correo Uruguayo, en la experiencia con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Asociación Española logró celebrar un convenio marco con la empresa estatal, con el fin de dar un mejor servicio a sus socios, indicó el gerente general de la institución de la salud, quien hizo referencia a la historia de ambas instituciones y su desafío constante por estar actualizados. «Somos dos instituciones que venimos del siglo XIX y nos estamos aggiornando plenamente en el siglo XXI. Hoy el Correo no es meramente una empresa que transporta cartas, sino que es una importante empresa de logística», destacó.



Por su parte, el presidente de la Asociación Española, Fernando García, valoró como principal activo del Correo Uruguayo la confianza. «Queremos, de alguna forma, llegar nosotros al socio y evitarle que venga directamente a farmacia. Estamos intentando cambiar eso. Y nos pone muy contentos que el Correo Uruguayo sea nuestro socio en este camino», declaró el presidente de la Asociación Española.