Asociación Española abrió un Centro de Educación Inicial

La Asociación Española puso en marcha, tras una resolución unánime de su Consejo Directivo, el Centro de Educación Inicial Pequeños Doctores, para la atención y el cuidado de hijos de funcionarios de la Institución.



La guardería, que contará con la habilitación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a nivel curricular, se encuentra ubicada en Pedro Campbell 1617 esquina Américo Ricaldoni, a unas pocas cuadras de la sede central de la Asociación Española.



Funciona en un horario extendido de 5:30 de la mañana hasta las 0:30 horas. Para establecer los horarios se consideraron los turnos de la salud. No se descarta que, en función de la demanda, el centro abra sus puertas las 24 horas.



Hasta el momento ya van inscriptos un total de 120 niños, superando inclusive las expectativas iniciales de la mutualista.



El costo accesible, la extensión horaria y la cercanía con el lugar de trabajo son aspectos muy valorados por los funcionarios de la Institución que tienen hijos entre 0 y 5 años de edad.



DIFERENCIAL

​

Se trata de la única mutualista que cuenta con un servicio de educación inicial para funcionarios y sus hijos, basados en los principios de solidaridad y ayuda mutua que están presentes desde la fundación de la institución.



«Como nosotros decimos, la Asociación Española es una gran familia. Y como nuestra familia está compuesta por personas que atienden personas tenemos que ocuparnos, justamente, de brindarle a nuestros funcionarios y funcionarias todas las comodidades para que ellos puedan, a su vez, atender de la mejor manera a nuestros socios. Se trata de dar lo mejor de cada uno por el bien de todos», afirmó Julio Martínez, gerente general de la institución médica.



INVERSIÓN

​

Para la realización de esta iniciativa, se han celebrado dos acuerdos de colaboración: uno con la Caja de Auxilio de Técnicos de la Asociación Española (CATAE) y otro con el Seguro de Enfermedad de los Trabajadores de la Salud (SETS), mediante el cual estas organizaciones financiaron la compra de la propiedad donde funciona la guardería.



La inversión superó los US$ 400.000, cifra que la Asociación Española reintegrará durante un plazo de 10 años a dichas organizaciones, con los correspondientes reajustes de acuerdo con la variación de la Unidad Indexada (UI).



Por tratarse de un emprendimiento solidario, las cajas de auxilio de médicos y funcionarios no médicos colaboraron en viabilizar la adquisición del espacio físico.



«El puntapié inicial lo dimos solidariamente entre las tres organizaciones y fue apoyado además, en el Consejo Directivo, por los representantes del sindicato AFAE y el gremio médico ATAE», remarcó el gerente general de la Asociación Española.



COSTO SIMBÓLICO



A su vez, la Institución se hará cargo de los costos de funcionamiento del Centro de Educación Inicial Pequeños Doctores, que comenzó a funcionar a partir del lunes 2 de abril para recibir a los hijos de funcionarios de 0 a 5 años de edad.



En esa misma línea de solidaridad y compromiso social, y siguiendo la tradición y el legado de los fundadores de la Institución, se estableció un costo mínimo para los funcionarios que accedan a utilizar dicho beneficio, que equivale al 3% del ingreso salarial nominal, con un tope de $ 7.000.



«Tiene un costo prácticamente simbólico para que todos aquellos que la utilicen se involucren solidariamente, pero será fundamentalmente la Española la que se hará cargo de los costos operativos», destacó el gerente general.



De la firma de los acuerdos participaron el gerente general de la Asociación Española, Julio Martínez, el presidente de la Asociación Española, Gerardo García Rial, el secretario de la Asociación Española, Darwin Cerizola, el Tesorero de la Asociación Española, Juan Pablo Salgado, el asesor jurídico de la Asociación Española, Álvaro Toma, el presidente del SETS, Fernando García, la secretaria del SETS, Gabriela Lipari, el presidente de CATAE, Jorge Burgos y el secretario de CATAE, Aldo Fontan.