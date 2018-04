Un asistente para primeros auxilios

En Uruguay y el mundo, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. De ahí la vital importancia de contar con un desfibrilador externo automático (DEA), más allá de la obligatoriedad que establece la Ley Nº 18.360 para establecimientos públicos o privados con gran afluencia de público.



eMedical presenta un DEA de última generación. «El AED Plus de ZOLL es el mejor apoyo para brindar los primeros auxilios en un caso de paro cardíaco», afirma Gastón Oromí, director de eMedical.



Estudios científicos recientes señalan que sólo el 50% de las víctimas de un paro cardíaco necesita una descarga eléctrica. Sin embargo, todas requieren reanimación cardiopulmonar. La Asociación Cardiológica de EE.UU. recomienda que la persona que realiza la reaninmación cardiopulmonar debe presionar con fuerza a una profundidad mínima de 5 centímetros a una frecuencia de por lo menos 100 compresiones por minuto.



Pero, ¿cómo es posible saber cuándo se alcanzan esa profundidad y frecuencia? La respuesta es el AED Plus de ZOLL, ya que el usuario en tiempo real recibe información y alertas visuales y sonoras para llevar adelante el masaje cardíaco.



Sólo un DEA, que monitorea y orienta en tiempo real para la reanimación cardiopulmonar, es el mejor apoyo para salvar una vida. «Las señales sonoras se emiten simultáneamente cuando aparece el texto en la pantalla del equipo, de modo que el usuario debe seguir sus indicaciones paso a paso, inclusive para el momento de la descarga eléctrica», señaló Oromí.

eMedical no sólo realiza cursos de entrenamiento para el uso del DEA de ZOLL. También ofrece el mantenimiento y respaldo técnico de los componentes del equipo.