Ases del deporte mundial ganan más por la tanda que por levantar trofeos

LeBron James (34)

La estrella de la NBA extiende su dominio a los negocios. El «rey» facturó US$ 85,5 millones el año pasado, de los que el 61% (US$ 52 millones) provinieron de sus lucrativos acuerdos comerciales con Nike, Coca-Cola, Kia Motors, y Beats By Dre. En paralelo, James tiene inversiones en las pizzerías Blaze y posee acciones en el campeón de la Champions League, Liverpool. Además, el «23» maneja su propia productora (Spring Hill Entertainment) y su plataforma multimedia (The Uninterrupted).