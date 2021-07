"Ascensores verdes", "inteligentes" y conectados, la estrategia de Otis para crecer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacido en Alicante (España), tiene 48 años. Es economista, máster en administración, y desarrolló toda su carrera en Otis, una empresa que nació en Nueva York hace 167 años y con 110 de historia en Uruguay. Acaba de asumir como líder para Uruguay, Argentina y Chile. Aunque todavía está en Bogotá, pronto se mudará a Santiago con su familia. Desde Colombia cuenta cómo la empresa, una de las grandes del sector, se ha volcado fuertemente a la innovación digital en sus ascensores, escaleras mecánicas y pasarelas móviles. En junio presentó sus modelos Gen3 y Gen360 de ascensores de última generación. Digitalización, inteligencia artificial e Internet de las Cosas son su lema.

Acaba de asumir el cargo de managing director para el Cono Sur, ¿cómo ha sido su trayectoria en Otis?

Llevo trabajando en Otis 18 años. Comencé en 2003 como representante de ventas en España, luego tuve bajo mi responsabilidad la gerencia general de sucursales allí. Siempre estuve en gerencias. En 2013 me surgió la oportunidad de ser gerente general de Panamá y Centroamérica. Luego estuve en la gerencia en México y ahora desde hace dos años como gerente general en Colombia. Desde abril, estoy para liderar en el Cono Sur: Uruguay, Argentina y Chile. Llevo ocho años en América Latina y, a este paso, casi que voy a llevar más tiempo en esta región que en España. Estoy muy orgulloso, porque la verdad es que he tenido la oportunidad de tener experiencias excelentes y hacer un montón de amigos. Esta es una empresa de ingenieros y yo soy economista, pero la vida me trajo a este trabajo por alguna razón. Aprendí mucho de ellos, y tengo una gran vocación de servicio. Soy muy feliz y afortunado.

¿Por qué la empresa decidió enviarlo a América Latina?

Porque en aquel momento Otis ganó un proyecto grande del metro de Panamá, de 250 equipos, y se requería liderar la instalación y ejecución de todos esos equipos y la entrega a tiempo. Como las cosas se dieron bien, seguí con oportunidades en otros países de América Latina.

¿Cuál es el principal desafío en su nuevo cargo?

Seguir creciendo como lo estuvimos haciendo en los últimos años. Para nosotros son importantes las personas, creemos mucho en los equipos de trabajo, invertimos mucho en entrenamiento. También cuidamos a nuestros clientes, claro.

Desde abril de 2020 Otis ya no pertenece a United Technologies, ¿cómo han manejado esa separación?

Cierto, Otis se convirtió de nuevo en una empresa que cotiza en solitario en la Bolsa de Nueva York. Volvimos a nuestros orígenes, en los que estábamos solos, y nos ha permitido ser más ágiles, con mayor foco en nuestro core business -ascensores, escaleras y aceras móviles-, y generar nuevos productos. Con humildad, en este período de separación, nos ha ido muy bien. Aparecimos en la lista de Fortune 500.

¿La separación significó despidos de personal?

No, no hemos tenido que desvincular a nadie.

¿Cómo define el perfil de la empresa en este momento?

Un dato relevante es que con nuestros equipos movemos 2.000 millones de personas al día en el mundo; en tres días movemos casi el total de la población mundial. Tenemos un portafolio de 2,1 millones de equipos bajo contrato de mantenimiento, es el mayor número del mundo. Nuestro mayor trabajo es el mantenimiento de equipos, pero los grandes proyectos van de la mano de obras nuevas. Estamos presentes en los edificios más icónicos y en todos los segmentos: comercial, residencial e infraestructura. También en los de Uruguay, por supuesto.

¿Cuántas personas emplean?

Unos 79.000 empleados, de los cuales 40.000 son personal de operaciones que atienden a los clientes en 200 países.

¿A cuánto ascendió la facturación en 2020?

Estuvo en el orden de los US$ 12.800 millones a nivel mundial. No podemos dar el desglose por país por disposiciones internas.

¿Qué particularidades tiene la operación en Uruguay?

En Uruguay comenzamos la operación en 1910, es la más antigua de Otis en América Latina. Nuestro primer ascensor allí se vendió ese año a la compañía de seguros La Franco-Argentina, para un edificio residencial en la Ciudad Vieja. Es uno de los primeros ascensores que se instaló en Uruguay. En 1927 nos convertimos en una empresa directa de Otis Elevator Company de EE.UU. y ampliamos nuestra presencia en las principales ciudades de Uruguay. Hoy tenemos 110 años en el país, donde instalamos más de 6.000 equipos. Actualmente hay 300 personas trabajando, lideradas desde Montevideo por el gerente general, Gustavo Galisteo. También tenemos una oficina en Punta del Este, recientemente renovada. En Uruguay estamos haciendo modernizaciones o reemplazos de equipos, porque hay ascensores allí que tienen bastantes años.

¿Qué proyectos están desarrollando en Uruguay y la región?

Nos encontramos culminando los proyectos de WTC Free Zone 2, Torre Venetian (Punta del Este), The Colette (Punta del Este), Moorea Bay (Manantiales), entre otros. Y nos complace haber sido parte de los proyectos más emblemáticos del Uruguay. En cuanto a Latinoamérica, hemos trabajado en el metro de Panamá, el aeropuerto de Santiago de Chile, Torre Atrio en Bogotá -que es una estructura que ha tenido premios internacionales- y, el más reciente, un importante hotel en Cartagena, de la constructora San Francisco.

Estamos en el WTC, en Moorea Bay, The Colette, The Venetian" Rafael Martínez Managing director de Otis Elevator Co., para el Cono Sur de América Latina

¿Cómo les impactó la pandemia en Uruguay y en general?

El mayor impacto fue en el negocio de mantenimiento de nuestros equipos en el sector hotelero, restaurantes, aeropuertos, escuelas. Pero en Uruguay el impacto fue menor, porque se manejó muy bien la pandemia. Vemos que la recuperación se va dando cuando el COVID-19 va desapareciendo de los países. En ese sentido, en China se ha visto recuperación del negocio desde el año pasado, recientemente hemos visto la de EE.UU. y pronto ya vendrá Europa.

¿En qué país están trabajando más fuerte?

En China, con proyectos muy grandes en líneas de metro e infraestructura.

¿Cómo funcionó la fábrica de Otis en Brasil en 2020-2021?

No se vio afectada, incluso se movió el negocio de equipos nuevos. Esa fábrica es un orgullo, sirve ascensores para todos los países de Latinoamérica. Tenemos muchas fábricas en el mundo, pero esa es la única en América Latina.

¿Ha cambiado la demanda a partir de la pandemia o por las nuevas tendencias?

Sí, cambió todo. Ya estábamos en un proceso de transformación digital que se ha acelerado. Hace 20 años lanzamos el ascensor Gen2, que revolucionó el mercado y todavía lo seguimos vendiendo, y ahora lanzamos nuevas versiones. En ese equipo los tradicionales cables de acero se desplegaron en cintas de poliuretano; esto nos permitió hacer máquinas y engranajes muy pequeños y eliminar las salas de máquina, porque colocamos las máquinas en los huecos de los ascensores. Eso tiene ventajas arquitectónicas tremendas al liberar espacio en las azoteas de los edificios. Combinado con otros avances tecnológicos, los ascensores logran 75% de ahorro de energía. Cada vez nos piden más «ascensores verdes», que se ajustan muy bien a los constructores y desarrolladores con sus proyectos ecológicos.

Nuestros ascensores liberan espacio en las azoteas Rafael Martínez Managing director de Otis Elevator Co., para el Cono Sur de América Latina

¿Qué productos han presentado en ese sentido?

En junio lanzamos las soluciones digitales Gen3 y Gen360, una gran innovación con la que los ascensores están más conectados a la red, de tal forma que podemos monitorearlos desde las oficinas de Otis o desde las casas de los ingenieros, adelantarnos a las fallas, ver si hay algún componente con deterioro y enviar a un técnico para sustituir la pieza sin que el cliente se dé cuenta. También lanzamos el Ecall, es una aplicación para los usuarios, que permite que el ascensor los reconozca y obedezca; por ejemplo, se puede llamar al ascensor a distancia.

¿Están disponibles en América Latina?

El Ecall aún no, pero lo estará en este trimestre. Lo estamos probando en algunos países. En cuanto al Gen3 y Gen360, se lanzaron mundialmente en «Welcome to tomorrow», un evento de Otis sobre las ciudades inteligentes en la era digital. Planificamos que esté en Latinoamérica en 2022.

Lanzaremos más productos con inteligencia artificial e Internet de las Cosas" Rafael Martínez Managing director de Otis Elevator Co., para el Cono Sur de América Latina

¿Dónde Otis desarrolla sus innovaciones?

Siempre en los centros de ingeniería e innovación de la propia empresa.

¿Cuáles son los planes de ahora en más?

Seguir lanzando productos digitales con más conectividad, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), predicción de viajes, para mejorar la experiencia de los pasajeros en nuestros ascensores y otros equipos. También vamos a seguir invirtiendo en nuestros trabajadores. La empresa está en la búsqueda de la paridad en los puestos gerenciales para el 2030. Ese es un compromiso de la presidenta de Otis, Judy Marks. También estamos invirtiendo en las comunidades, en diversidad e inclusión.

"No teman: el aire de los ascensores se renueva"



Rafael Martínez, managing director de Otis Elevator Co., para el Cono Sur de América Latina

Entre las recomendaciones de Salud Pública ante el COVID-19 se destaca procurar permanecer en espacios abiertos para evitar contagios. ¿Qué está pasando con los ascensores en ese sentido?

A veces tenemos la sensación de que dentro de un ascensor no corre el aire y las personas tienen temor de contagiarse. Por eso, Otis encargó un estudio independiente a la Universidad de Purdue de EE.UU. para valorar la calidad del aire en este tipo de unidades y arrojó que un viaje en ascensor es equivalente a ir a comprar a un supermercado o incluso menor que ir a cenar en el exterior. Esto es porque los ascensores tienen ventilación y, cuando están en movimiento, hay aire entrando y saliendo. Por lo tanto, no hay que temer. Publicamos ese estudio para la tranquilidad de la comunidad. Quiero decir también que nuestros equipos de reparación han podido estar en momentos difíciles en las calles en esta pandemia, en los hospitales y en otras infraestructuras, garantizando la movilidad de los usuarios, que es nuestra razón de ser; han sido un ejemplo de resiliencia.