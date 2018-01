Argentina avanza para fabricar baterías de litio, el "oro blanco"

Las cuantiosas reservas de litio que subyacen en la Puna pueden convertir a Argentina en una potencia productora mundial, pero el país todavía está en pañales en la industrialización del llamado «mineral del futuro». Aun así, este proceso empezó a tomar forma con dos proyectos por US$ 60 millones cada uno que se pondrán en marcha este año.

El primero es el de Jujuy Litio SA, una empresa surgida de la asociación entre la provincia de Jujuy (con 60% de participación) y la compañía italiana Ceri (40%). Busca integrar toda la cadena de valor del litio, desde el carbonato producido por Sales de Jujuy y Exar, dos firmas de las que el gobierno provincial es socio. En una primera fase, solo se hará el ensamble de baterías de litio, para conocer el mercado. «En una segunda etapa, vamos a impulsar la fabricación de material activo y celdas. La primera de ellas demanda US$ 60 millones y el proceso completo, US$ 120 millones», dijo Juan Carlos Abud, ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy y presidente de Jujuy Litio SA.

La compañía se constituyó a fines de diciembre. Ahora está terminando el plan de negocios y pretende comenzar a ensamblar en julio. Para eso, según indicó Abud, se instalará una planta desde cero, que tendrá una producción inicial equivalente a 212 megavatios (suficientes para proveer de baterías a 220 ómnibus).

«Una vez que esté en marcha la planta, vamos a ir cediendo participación a actores privados (ya hay muchos interesados). Pensamos abastecer al mercado argentino, a América Latina y también a Europa (principalmente a Italia)», adelantó Abud.

El otro proyecto es el de Litarsa (Litio Argentino Sociedad Anónima). Su CEO y fundador, Emiliano Guerrero, dijo que está en negociaciones por unas tierras en Salta. «De acuerdo a la cantidad y tipo de baterías que se quieran construir, la inversión demanda de US$ 60 a US$ 120 millones. Nosotros vamos a invertir US$ 60 millones», afirmó. La idea es vender 40% en el mercado interno y el resto exportarlo (a Chile y a Brasil, mayormente), dijo Guerrero.

La batería para automóvil se vende a US$ 12.000; la batería para la casa, a entre US$ 1.300 y US$ 2.000, y la de postes de alumbrado público, a US$ 70 (van siete en cada poste).

Argentina no está en condiciones de competir hoy en el mercado de baterías de celulares y tablets, porque todas esas plantas ya están instaladas en China, Italia y República Checa, y tienen contratos a futuro con los desarrolladores de telefonía celular. Además, la fabricación de estas baterías requiere una inversión mucho mayor, aseguran especialistas en el tema.

Entonces, la planta de Jujuy Litio SA y la de Litarsa apuntan a otras tres baterías que están en el mercado: la de almacenamiento de energía solar y eólica para una casa (es de muy fácil construcción); la batería para los autos híbridos (es la misma que la batería tradicional, nada más que en lugar de cadmio contiene litio), y la batería que va dentro de los postes de alumbrado público.

Un mercado por desarrollar en América Latina

Las baterías de litio para autos se impondrán en pocos años, ya que se estima que en el peor de los escenarios el precio de un auto eléctrico será igual al de uno a combustión en 2026. El mercado aún no está desarrollado en América Latina y el triángulo de oro de la fabricación (China, Corea y Japón) tiene copado por varios años Europa y EE.UU. A su vez, el fabricante de autos eléctricos Tesla se autoabastecerá con una megafábrica que está construyendo en Reno, Nevada.