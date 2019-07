Arby’s contraataca con sus «marrots»: zanahorias de pavo

tHE nEW yORK tIMES

Fue bautizado en inglés como el «marrot». En el último año, varias cadenas de restaurantes prominentes agregaron a sus menús hamburguesas, salchichas y carne de origen vegetal, que abarcan una creciente demanda de productos vegetarianos que simulan el sabor y la textura de la carne.

Pero Arby’s fue en la dirección opuesta. En lugar de invertir en esas alternativas, la cadena de comida rápida presentó un producto diseñado para burlarse de los fanáticos de la «carne vegetal»: una zanahoria hecha de pavo.

Un video promocional reciente muestra la preparación paso a paso de esta «verdura de carne», que consiste en pechuga de pavo envuelta en una gasa y cubierta con una marinada de zanahoria. «Si pueden hacer carne a partir de verduras (y otras cosas)», dice un subtítulo en el video, «podemos hacer verduras a partir de carne».

La llegada de la «marrot» destaca un desafío más amplio que enfrenta el movimiento de la carne a base de plantas: incluso cuando cadenas como Burger King y White Castle adoptan alternativas sin carne, la mayoría de las marcas de restaurantes siguen siendo escépticas.

Arby’s insiste en que su médula no es un truco, o, al menos, no del todo.

«Es bastante divertido», dijo Rob Lynch, presidente de la compañía. Por ahora, no está claro si el producto terminará en un menú. «Estamos trabajando activamente para determinar si podemos escalar esto o no», dijo Lynch. «Probablemente lo pondría en 50-50».

Mientras que Arby’s ha rechazado de plano la carne de origen vegetal, otras cadenas están adoptando un enfoque más cauteloso.

La empresa de comida rápida está entre las que se resiste a incorporar carne vegetal.

«La mayoría de las cadenas de restaurantes realmente están optando por no participar», dijo Jonathan Maze, editor ejecutivo de Restaurant Business Magazine. «Hay un fuerte argumento para tener un enfoque de esperar y ver. Mucho de esto realmente huele a moda. Todavía es algo muy nuevo», remarcó.

En general, ha sido un año impresionante para Beyond Meat and Impossible Foods, los principales fabricantes de carne de origen vegetal. Las ventas de restaurantes de alternativas cárnicas aumentó un 268%. El precio de la acción de Beyond Meat se disparó desde que la compañía salió a bolsa en mayo. La asociación de Impossible Foods con Burger King aumentó el tráfico peatonal en algunas de las ubicaciones de la cadena. Y muchas otras empresas importantes, entre ellas Carl’s Jr., Cheesecake Factory, Little Caesars y Qdoba, introdujeron productos cárnicos «sin carne».

Pero entre las grandes cadenas, también hay muchos detractores.

Después de que The Information revelara en mayo que Arby’s conversaba con Impossible Foods, la compañía de comida rápida rechazó públicamente las hamburguesas a base de vegetales y se convirtió en el guardián de las «carnes reales».

En junio, el director ejecutivo de Shake Shack, Randy Garutti, dijo en CNBC que no tenía planes de introducir un producto a base de plantas. «Shake Shack se creó para hacer cosas clásicas mejor que otras personas», dijo. «Así que veamos un poco».

Y Taco Bell, que introduce un nuevo menú vegetariano este otoño, también ha optado por mantenerse al margen.

De las 15 cadenas de comida rápida más grandes de EE.UU., solo Burger King y Little Caesars ofrecen carne de origen vegetal.

Una portavoz de KFC dijo que la compañía no tenía «planes» para probar un producto cárnico a base de vegetales. Dairy Queen tampoco: «Actualmente estamos enfocados en otras prioridades relacionadas con nuestro menú», aclaró un portavoz.

Un representante de Wendy’s dijo que la respuesta de los clientes fue variada cuando la cadena probó una hamburguesa a base de frijoles en algunas ciudades, pero que podría «buscar oportunidades en el futuro».

Domino’s «podría considerar probar» carne vegetal en algún momento y ejecutivos de Pizza Hut y Dunkin aseguraron que las compañías estaban en las primeras etapas de «explorar» alternativas basadas en plantas.

Una de las principales cadenas de comida rápida que no descartó la venta de hamburguesas a base de vegetales es McDonald’s. Hace unos meses, la compañía trabajó con Nestlé para probar una hamburguesa de carne «alternativa» en Alemania, el Big Vegan TS. Sin embargo, por ahora, los principales ejecutivos de McDonald’s no parecen estar convencidos de que llevar la hamburguesa a EE.UU. tenga sentido financiero.

Beyond Meat se negó a comentar sobre la renuencia de algunas cadenas importantes en adoptar carne basada en vegetales, citando un período de silencio obligatorio antes de que la compañía publique su informe de ganancias trimestral en agosto.

Jessica Appelgren, portavoz de Impossible Foods, explicó en un comunicado que la compañía se había «reunido con la mayoría de las cadenas nacionales y continuará haciéndolo».

«Planeamos estar en todos los lugares donde la carne se vende lo más rápido posible y esperamos trabajar con todos los restaurantes donde los consumidores se deleitan con la carne», agregó.

Parte del escepticismo sobre la carne sin carne proviene —al menos en parte— del contenido nutricional de los productos.

Los expertos en clima argumentaron que el cambio a la carne de origen vegetal podría ayudar al medio ambiente al eliminar miles de toneladas de emisiones de carbono. Los dietistas han sido menos entusiastas y expresaron su preocupación por las largas listas de ingredientes en productos como Beyond Burger y el Impossible Whopper de Burger King.

«Definitivamente hay una tendencia a que las personas se muden de la carne roja», dijo Ricardo San Martin, director de investigación del programa alternativo de carne en la Universidad de California en Berkeley. «Pero al mismo tiempo, otra tendencia es contra los alimentos procesados, y todos estos productos se procesan», remarcó.

Appelgren, la portavoz de Impossible Foods, dijo que la compañía «fabrica productos que son al menos tan nutritivos como los que está tratando de reemplazar» y que su hamburguesa no contenía colesterol.

Para algunos consumidores conscientes de la salud, esa seguridad puede no ser suficiente. Los ejecutivos de Panera Bread hablaron de manera informal con las compañías líderes en la industria cárnica basada en plantas y han probado sus productos. Sin embargo, en este momento, sus clientes simplemente no están pidiendo carne a base de plantas, según Sara Burnett, vicepresidenta de la cadena de políticas de bienestar y alimentos.

«Están buscando proteínas de alimentos integrales, cosas como la quinoa y frijoles negros», en lugar de ingredientes procesados, dijo Burnett.

Eso no significa que Panera intente ignorar la carne de origen vegetal para siempre. «Hemos examinado probablemente todo lo que está ahí fuera», dijo. «Nunca digas nunca».

Arby no tiene intención de cambiar de rumbo. Pocos días después de la inauguración del medallón, Lynch, su director ejecutivo, reveló que la cadena ya tenía otras plantas de carne en las obras.

«Lo llamamos ‘moccoli’», dijo, «que creemos que iría muy bien con nuestra salsa cheddar».

Cambian los gustos en fast food

McDonald's. La empresa quiere asegurarse que el consumo de los productos de carne vegetal no será simplemente una moda pasajera.

«Tenemos que asegurarnos de que la tendencia de los consumidores se mantenga», dijo Steve Easterbrook, CEO de McDonald’s, en una visita de resultados en mayo.

Una portavoz de la compañía dijo que la cadena «continuará escuchando a los clientes para comprender las tendencias cambiantes y los gustos en evolución».

Agregar una hamburguesa con queso a base de plantas no sería fácil para McDonald’s. La compañía trata de simplificar su menú, y la introducción de un Big Mac sin carne «agregará una considerable complejidad a la cocina», dijo Jonathan Maze, de Restaurant Business Magazine, señalando que el valioso espacio de la parrilla debería reservarse para el producto. «Vale la pena tomarse un tiempo», agregó.