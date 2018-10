Amazon se pone la "10" para competir con Netflix

La historia será de ficción, pero basada en hechos reales. Se sabe que contará el camino del joven prodigio que llegó a la cima, el ídolo carismático e irrepetible, pero al mismo tiempo el hombre que cayó en las tentaciones que lo hacen víctima de su propio —y ahora desdibujado— éxito. La vida de Diego Maradona tiene todos los ingredientes de un guión de película —de hecho, su retrato ha sido llevado a la gran pantalla más de una vez— solo que ahora, en la era dorada del streaming, será la ocasión para verla narrada en el formato de moda: las series.

«Maradona, sueño bendito» se titula la nueva producción del gigante de e-commerce, que además tiene su plataforma de series y películas, Amazon.

El mes pasado trascendieron los primeros detalles del programa; la compañía presentó una imagen promocional con los actores Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a Maradona en tres etapas clave de su vida. La serie recorrerá la trayectoria del «Pelusa» desde sus humildes inicios en Villa Fiorito pasando por la época que lo vio coronarse como el mejor futbolista del mundo, cuando lideró a Argentina a la conquista del Mundial de México en 1986, y sus años de gloria en el Nápoles.

«Hay ciertos jugadores cuya notoriedad trasciende generaciones y barreras geográficas. Maradona es un nombre conocido por todo el mundo y sus logros profesionales siguen siendo objeto de debate como uno de los grandes momentos en la historia del fútbol», comentó en mayo Brad Beale, vicepresidente de adquisición de contenidos para televisión de Amazon Prime Video, al anunciar el ciclo. Beal agregó que «la serie mostrará un lado sin precedentes de Diego, no solo como un campeón sino como hombre».

Hasta ahora, la compañía no confirmó la fecha de estreno de la serie ni la cantidad de episodios que tendrá, pero sí develó que serán emisiones de una hora de duración. La producción está a cargo de la mexicana BTF Media en asociación con Dhana Media y Raze.

La idea de hacer una serie sobre la vida del mítico "10" argentino sigue la estela de otros dramas biográficos producidos por las plataformas de streaming centrados en ídolos con un pasado turbulento. La receta probó su eficacia tras el furor que despertó la novela de Netflix sobre el cantante mexicano Luis Miguel.

Originales

La serie sobre Maradona es una de las últimas adiciones a la programación de Amazon Prime Service en su intento afanoso por arrebatarle a Netflix el liderazgo global en la industria del streaming.

Netflix cuenta con 117 millones de suscriptores a nivel global (del total, 54,7 millones de usuarios están en EE.UU.), según datos de finales de 2017 del sitio Statista.com. Las cifras superan ?largamente la base de suscriptores de Amazon Prime Video, que en EE.UU. llega a 26 millones de personas. El servicio está disponible en más de 200 países y es un argumento clave de Amazon para atraer clientes a su servicio Prime, basado en el delivery premium de productos.

Para Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon, la apuesta al contenido de calidad (en especial el propio) busca acentuar las ventas. «Ganar un Globo de Oro nos ayuda a vender más zapatos», sostuvo el empresario en una conferencia en 2016. Amazon ya se dio el gusto de llevarse varios Emmy y Globo de Oro con su serie original La maravillosa Sra. Maisel.

El voraz apetito de los consumidores por las series ha llevado a Amazon a incrementar su inversión en contenido propio desde que comenzó a producir en 2013. Solo el año pasado, la compañía lanzó 23 nuevas series. Recursos no le faltan; la productora de Amazon maneja un presupuesto anual de US$ 4.500 millones. Recientemente, desembolsó US$ 250 millones por los derechos de El Señor de los Anillos para adaptar la saga de libros de J.R.R. Tolkien en una serie propia.

Volviendo a la cancha, la jugada de Amazon no se limita a la ficción sobre Maradona. La compañía compró los derechos para retransmitir 60 partidos de la Premier League inglesa durante las próximas tres temporadas.

Y de «la mano de D10s», Amazon espera dar vuelta el resultado y ganarle a Netflix.