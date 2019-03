Amazon "ficha" para su directiva a Indra Nooyi, la exCEO de PepsiCo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La multinacional estadounidense Amazon anunció esta semana el nombramiento como miembro de su junta de directores de la exconsejera delegada de PepsiCo Indra Nooyi, quien tras 13 años al frente de una de las mayores empresas del mundo se integrará en el equipo de Jeff Bezos.



Amazon avanza así hacia su compromiso adquirido el año pasado de incluir a más mujeres y personas pertenecientes a minorías étnicas (Nooyi nació en la India) en su junta directiva, después de las críticas recibidas por parte de un grupo de accionistas que consideraban que no era lo suficiente diversa.



Con el «fichaje» de Nooyi, 5 de los 11 miembros de la junta de la mayor firma de comercio electrónico del mundo serán mujeres, después de que a principios de mes también se integrase en el equipo la jefa de operaciones de Starbucks, Rosalind Brewer.



Además de ocupar un puesto en la junta, la exdirectiva de PepsiCo también se unirá a su comité de auditoría, indicó Amazon en la documentación presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC por su sigla en inglés).

549 acciones de la empresa recibió la nueva directora como «bienvenida».

US$ 1.633

era el precio de cada acción de Amazon al cierre del lunes.

13

años estuvo Nooyi al frente de PepsiCo como

consejera delegada.

Nooyi fue consejera delegada de PepsiCo, la tercera mayor compañía del mundo dedicada al sector de las bebidas y la alimentación, según Forbes (solo por detrás de Anheuser-Busch y Nestlé), entre 2006 y 2018, cuando fue sucedida por el español Ramón Laguarta.



Durante su gestión la ejecutiva logró subir los ingresos de la compañía de US$ 35.000 millones en 2006 a US$ 63.500 millones y el precio de la acción se duplicó.



En los últimos meses, la lista de CEO mujeres que han dejado sus puestos incluye a empresas como Campbell Soup, Mattel, Avon, Mondelez y Hewlett-Packard. Las cinco han sido reemplazadas por hombres.



Nooyi era conocida por trabajar jornadas increíblemente largas, de hasta 20 horas al día, a menudo siete días a la semana. Cuando se le preguntó si consideraba que eso la convertía en un buen modelo para otras mujeres, respondió que «probablemente no», según consignó The New York Times.



Como «regalo de bienvenida» a Amazon, la nueva miembro de la junta recibió 549 acciones, que al cierre de los mercados del lunes acumulaban un valor en bolsa de US$ 896.517 (la jornada cerró en los US$ 1.633 por título de Amazon).



Sobre finales de enero, la compañía con sede en Seattle (estado de Washington, EE.UU.) presentó sus resultados financieros correspondientes al conjunto de su ejercicio fiscal 2018, en el que triplicó sus beneficios respecto al año anterior, al alcanzar los US$ 10.073 millones netos.



(Con información de EFE)