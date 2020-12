Aluvión de envíos desafía la logística en zafra navideña

New York Times

El e-commerce se convirtió en un salvavidas para consumidores y empresas durante la pandemia. Pero esta temporada navideña, las compras online presionarán a la industria como nunca antes: se estima que 3.000 millones de paquetes atravesarán la infraestructura de envíos de EE.UU., unos 800 millones más que los entregados en 2019.

Esta avalancha está afectando a las empresas de envíos al final de un año de demanda frenética de artículos de uso diario por parte de un público en cierto punto atrapado en casa y receloso de comprar en persona. Las entregas podrían hacer o deshacer a algunos minoristas pequeños que ya están al límite financiero debido a las restricciones y la menor cantidad de clientes en sus tiendas.

Los paquetes que no lleguen en Navidad serán una decepción para los clientes, pero un desastre para los retailers en apuros, que se han visto obligados por el coronavirus a reconstruir su negocio al e-commerce. El futuro del retail es cada vez más online y las empresas no quieren dar a los clientes ninguna razón para pensar que no pueden entregar.

«Es mucho más fácil perder en el pico de envíos que ganar», evaluó Ravi Shanker, analista de transporte de Morgan Stanley.

FedEx y UPS, los mayores transportistas privados de EE.UU., tienen una enorme influencia sobre cuántos paquetes se entregarán y cuándo, y algunos minoristas se preocupan por rechazar sus demandas por temor a ser interrumpidos.

Pero los transportistas también están bajo presión, en gran parte de Amazon, que está desarrollando su propio negocio de logística y se está volviendo cada vez más independiente en el envío. Si más retailers flaquean en esta zafra, eso solo fortalece a Amazon.

La empresa ShipMatrix, que proporciona tecnología a la industria de los envíos, estima que es necesario enviar 7,2 millones de paquetes más cada día en esta temporada navideña de los que el sistema puede manejar. El presidente de la compañía, Satish Jindel, dijo que la ampliación de las entregas de fin de semana cubría ese déficit, «pero no todo».

El volumen de envíos para Navidad crece entre un 30% y 40% que en otros momentos del año, pero esos niveles ya se alcanzaron por el aumento del e-commerce este año

Muchas marcas, grandes y pequeñas, han adelantado los plazos de pedido para los clientes que desean recibir artículos antes de Navidad y han publicado recordatorios en sus sitios web para realizar los encargos con anticipación.

Normalmente, los volúmenes de envío durante la zafra son entre un 30% y 40% más altos que en otras épocas del año. Pero esos niveles se alcanzaron este año mucho antes de que la gente comenzara a comprar regalos de Navidad.

Las compañías aseguran estar mejor preparadas para la zafra. FedEx afirmó que contrataría a 70.000 empleados de temporada y UPS dijo que sumaría 100.000. Esa expansión palidece al lado de Amazon, que señaló estar construyendo 100 nuevos almacenes de cumplimiento, centros de clasificación e instalaciones de entrega en América del Norte. La empresa ha contratado a 275.000 trabajadores a tiempo completo y parcial desde inicios de año y 100.000 zafrales.

Sube la tensión

Con mucha entrega. Las principales empresas del sector, como UPS, están reforzando sus plantillas para cumplir con los envíos navideños. (Foto: AFP)

Algunos retailers ya están sufriendo retrasos.

Los ejecutivos de la marca de joyas Kendra Scott dijeron que habían discutido el aumento de las ventas durante la zafra con UPS, pero la semana pasada se les informó que las entregas se retrasarían por problemas de capacidad. El miércoles, el sitio web de la joyería alertaba sobre retrasos.

El presidente de la marca, Tom Nolan, señaló que las demoras fueron frustrantes porque los clientes tendían a culpar a las marcas, en lugar de a las compañías de envíos.

Los empleados de la joyería se apresuraron, incluso trasladaron mercancías a algunas de sus más de 100 tiendas y almacenes más cercanos a ciertos clientes. «Este no es un servicio gratuito. Pagamos una prima para lograr que esto se haga de manera efectiva», cuestionó Nolan.

Un minorista que vende ropa y accesorios ya ha estado lidiando con las restricciones de capacidad y los recargos de UPS, que pueden aumentar el costo general del paquete entre un 25% y 40%, según dos ejecutivos de la compañía, que hablaron bajo anonimato por temor a represalias de UPS.

Couriers aplican recargos y límites de envíos que afectan a las tiendas

Los límites de paquetes se basaron en la zafra del año pasado, aunque muchas más personas están comprando online este año. Una vez que se alcanza el tope diario, los demás paquetes deben pasar al día siguiente, una medida que puede derivar en una bola de nieve.

En general, los retrasos han sido relativamente mínimos hasta ahora, dicen los analistas. Un representante de UPS dijo que se estaba «entregando un volumen de paquetes previamente acordado y planificado, pero hay límites en el volumen no planificado hasta que tengamos capacidad en nuestra red».

El cálculo de envío para los minoristas más pequeños deja poco margen de error. Doug Haney, dueño de Bike Adirondacks, una empresa de ciclismo en Saranac Lake, Nueva York, envía sus productos por correo. Este año, las tarifas de envío de artículos pequeños como camisetas y sudaderas aumentaron, y Haney ha absorbido algunos costos.

«La gente quiere gastar US$ 5 por el envío de un pedido pequeño. De lo contrario, se vuelve poco atractivo», valoró.

Las compañías de envíos también caminan por la cuerda floja. En algunos años anteriores, fueron criticadas por no tener suficientes empleados para manejar los paquetes, lo que provocó retrasos. En otros, los inversores las cuestionaron por contratar demasiado personal, lo que redujo las ganancias.

«Hay que hacer coincidir los recursos con el volumen», apuntó Shanker. «Es fácil equivocarse».