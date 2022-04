Alquileres en Montevideo por zona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los principales indicadores del informe elaborado durante el pasado mes de marzo, Inmuebles Data destaca que el precio de oferta de alquileres para casas sigue exhibiendo una tendencia a la baja sin importar el tipo de operación o la moneda que se considere.



Se observa además que los precios en promedio se encuentran concentrados en torno a un valor cercano a 20.000 pesos, especificamente el valor promedio es de 18.384, y el valor mediano, que separa la mitad de los barrios a cada lado del mismo, es de 15.378 pesos.



Los valores de alquileres son más altos para apartametnos que para casas con la sola excepción de propiedades de más de tres dormitorios. Lo mismo ocurre para las operaciones de venta, indica Inmuebles Data.



Por montos de los arrendamientos, hay una concentración de los valores más elevados en la zona sureste de la capital. Específicamente en los barrios de Carrasco, Punta Gorda y Punta Carretas, que muestran una clara diferencia de precios respecto a los demás barrios de Montevideo.



Los valores intermedios comienzan a colocarse en otra franja que abarca desde Ciudad Vieja a zonas céntricas generándose una especie de cuña central que mantiene cierto nivel de precios. A partir de estos últimos comienzan a «abrirse» zonas de menor precio que no fluyen de manera regular, observándose dos franjas, una al oeste y otra al noreste que contiene los valores más bajos de alquiler en la ciudad.



Mientras tanto, el precio promedio pedido por venta es de US$ 2.438 por metro cuadrado, mientras que el precio medio solicitado por propiedad es de US$ 207.231.



Inmuebles Data releva mes a mes todos los datos de los principales portales de avisos del sector inmobiliario. Se puede acceder al informe completo desde la web inmuebles -data. elpais.com.uy.