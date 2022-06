Más allá del dinero; siete empresarios revelan qué valoraron al vender su empresa

En los últimos años se han cerrado varias ventas de empresas en Uruguay. Muchas por montos millonarios. Sin embargo, al ahondar en lo que desencadenó la concreción de los negocios, varios empresarios y fundadores de compañías coinciden en que si bien la cifra importa, no es el factor decisivo.

De hecho, aseguran haber rechazado propuestas con cifras tentadoras, por el hecho que la empresa interesada no ofrecía posibilidad de escalar el producto. Nicolás Jodal, por caso, confesó haber rechazado ofertas mayores a la que aceptó de Globant. Es que para muchos, la posibilidad de mantener el producto, la marca, los equipos de trabajo, así como la oportunidad de llevar todo esto a un nuevo nivel, tienta igual o más que el dinero.

Incluso, estas operaciones son vistas como una oportunidad de aprendizaje sobre negocios a escala global, como señala Rodrigo Capdevielle, cofundador de la startup Alan, vendida a Delivery Hero en 2019.

Es que si bien el dinero ayuda, no es todo.

En abril se conoció la noticia de la venta de GeneXus al «unicornio» de origen argentino Globant. La noticia impactó porque se trata de un icono tecnológico uruguayo. De hecho, ya habían intentado adquirirla antes «por más dinero que la venta a Globant», confesó Nicolás Jodal, cofundador y CEO de GeneXus. «No habíamos aceptado antes porque considerábamos que no era el momento por cómo estábamos preparados, para afrontar un desafío más grande», indicó. ¿Qué fue que convenció al CEO entonces esta vez? «La venta no se decide por una plantilla Excel. En Globant encontramos una oportunidad de crecimiento. Llegó el momento de dar un paso más y con ellos es con quien lo podíamos hacer. Nosotros somos grandes, pero Globant es mucho más», señaló. Según Jodal, hasta ahora GeneXus tenía clientes de talle mediano a escala mundial y el objetivo es llegar a empresas del porte de la lista Fortune 500. El plan es crecer un 20% este año y un 30% en 2023. También fue condición mantener el nombre, el producto y el equipo. «Queremos que la tecnología transcienda a los fundadores», concluyó.

En plena pandemia, en mayo de 2020, la empresa tecnológica uruguaya Infocorp reveló que fue adquirida por Constellation Software, firma canadiense con sede en Toronto y servicios en más de 100 mercados a través de los distintos grupos empresariales que posee. Lo particular de esta operación es que la empresa fundada por Gabriel Colla en 1995, no buscaba una venta sino una inversión, recordó Ana Inés Echavarren, CEO de la compañía. «Buscábamos inversión para globalizar Infocorp; ya estábamos en Latam, excepto México y Brasil. Constellation es un fondo que busca hacer crecer a las empresas y nos gustó su propuesta de ser aliado estratégico para nuestros planes de expansión», explicó. De hecho, reveló que habían rechazado otras ofertas de compra porque «no nos interesaba que nos ‘absorbiera’ otra empresa, queríamos seguir siendo Infocorp, manteniendo los mismos valores y nuestra cultura intacta». Por ello, al cerrar el acuerdo se mantuvo la marca y el equipo de management. Hoy, además de estar implementando sus primeros proyectos en México y Brasil, cuenta con equipos de trabajo en varios países de América Latina y Europa.

Cuando a los socios de la plataforma Alan les llegó la propuesta de compra de la alemana Delivery Hero (que adquirió PedidosYa), no dudaron: había que llamar a los creadores de la app de pedidos para consultar sobre los oferentes. «Es como pasar de la copa local a jugar la Champions. Y les gusta ganar», fue la respuesta de Ariel Burschtin, exCEO de PedidosYa, recordó Rodrigo Capdevielle, cofundador de Alan. El factor clave fue la apuesta a «poder crecer», agregó. La empresa se vendió en 2019 y tuvieron dos años de transición. Eso también sumó. «Es importante trabajar con un mercado más grande, potente y exigente, que sale de Uruguay y Latinoamérica. Además, éramos una startup de automatización de procesos y vendimos a una empresa de Alemania, que históricamente se ha destacado» en esa tecnología, evaluó. Estos detalles derraman incluso al equipo. «La venta incluía implementar nuestra tecnología a nivel mundial, con todo el conocimiento y la experiencia que genera. Los que trabajaron con nosotros en ese proceso evolucionaron un montón. Ese conocimiento nuevo más el dinero de la transacción permite generar nuevos proyectos con mayor calidad», cerró.

En mayo, la startup uruguaya de machine learning Monkey Learn, informó su venta a la estadounidense Medallia. No fue la primera oferta que escuchó Raúl Garreta, cofundador de la tecnológica (spinoff de Tryolabs), pero sí contenía el «fit» adecuado y llegó en «el momento justo», aseguró. «Había recibido interés de compra pero la venta requiere un proceso largo y mucho esfuerzo, por lo cual el interés y el ‘fit’ tienen que ser grandes», dijo. Tras la venta, la empresa mantuvo su producto, la marca y el equipo, y se agregaron objetivos relacionados a la integración con los productos de Medallia. «Es bueno mantener el equipo y que nuestra visión esté alineada con quien nos adquirió. Hace a la transición más agradable y eficaz, y que el equipo siga motivado», remarcó.

El mes pasado se conoció la venta de la empresa de Punta del Este, Cualit, a la canadiense especializada en el metaverso The Sandbox. Precisamente, Cualit venía trabajando en esa línea con la firma canadiense hace un año, lo que hizo que el proceso de venta se diera rápidamente. «Tuvimos otras ofertas de compra pero no eran un match con nuestra visión. Cualit se enfocaba en ser la empresa líder en creación de experiencias inmersivas para marcas líderes del mundo, y The Sandbox es el líder en metaverso a nivel global, con trabajos para marcas como Gucci, Adidas, Warner Music y más. Era la oportunidad de completar nuestra visión», apuntó Martín Pérez, cofundador de la empresa junto a su hermano Federico. La venta también implicó mantener el equipo local e incluso, invertir para crecer en Uruguay.