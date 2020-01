Cómo el ajedrez ayuda a mejorar la toma de decisiones en la era de la atención fluctuante

En la década del 70, el pedagogo y profesor de ajedrez húngaro Laszlo Polgar utilizó un laboratorio poco convencional para probar sus teorías: su propia familia. Convenció a su esposa ucraniana Klara acerca de las bondades de su método para «criar genios» y promovió el amor por el ajedrez en sus tres hijas, Susan, Judit y Zsofia, quienes comenzaron con las prácticas, cada una, a los tres años de edad. El resultado: tres ajedrecistas superlativas, con Judit (nacida en 1976) considerada la mejor jugadora de todos los tiempos.

La estrategia de promover la práctica del ajedrez desde edades tempranas, el «método Polgar», gana adeptos en paralelo con la preocupación por la «crisis de atención» provocada por la exposición desmedida de los niños a las pantallas de celulares, tabletas, consolas de juego, etcétera.

El ajedrez demanda habilidades de concentración asociadas a los estados de «flujo», altamente gratificantes y necesarios para la resolución de problemas, una moneda cada vez más escasa con la hiperfragmentación de la atención (no solo en niños, sino en todas las edades).

Jonathan Rowson, director de la consultora de investigación londinense Perspectiva, escribió un largo ensayo la semana pasada, publicado en Aeon, donde sostiene que el desafío del ajedrez, de concentrarse y manejar la complejidad para tomar las mejores decisiones, es una caja de herramientas óptima para no distraerse y afrontar problemas cada vez más complejos.

Rowson fue un Gran Maestro del juego ciencia y llegó a estar entre los 100 mejores del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés). «La concentración es la esencia del ajedrez», sostiene.

Los jugadores profesionales necesitan estar horas o días enteros en este «modo», sin entrar cada tres minutos a ver las notificaciones de la red social. Para ello, desarrollan métodos propios.

En el caso de Rowson, le servía dar una larga caminata o escuchar determinados temas musicales antes de alguna partida importante. «La concentración hace que emerja una conciencia del estado de ánimo, una apreciación del método y hasta un compromiso con el sentido», escribe el consultor.

La música en la era digital

Como sucede con muchos fenómenos de la era digital, buena parte de las predicciones de los expertos en esta materia terminan resultando erróneas.

El propio Chris Anderson, exeditor jefe de la revista Wired, popularizó en un artículo de esa publicación en 2004 (y luego en un muy exitoso libro) el concepto de la «larga cola» (long tail) por el cual Internet volvería rentables productos y negocios de nicho al no depender de los costos de exhibición en el mundo offline.

Anderson postulaba un boom, por caso, de músicos y artistas de culto, cuyas obras no llegaban a las bateas de una disquería, pero sí tenían un mercado global rentable en una sumatoria de clientes. La «larga cola» (de la distribución estadística) se volvería más ancha.

Y, sin embargo, toda la evidencia apunta a que Internet homogeneizó los gustos y preferencias de los consumidores y no les agregó variedad en los grandes números. Las «economías de superestrellas» (unos pocos se quedan con todo) son mucho más potentes en Internet que en el mundo desconectado.