Agencia KEY celebra 15 años entre logros, desafíos y premios

Sin clientes ni recursos económicos abundantes, Virginia y José, junto a Sofía Fornaro en una etapa inicial, hace 15 años se largaron a emprender con la creación de una agencia uruguaya e independiente. «Con mucha fuerza y energía arrancamos en marzo de 2004 con KEY, tras nuestra experiencia en agencias multinacionales», comenta Virginia, mientras José no se deja de sorprender con la rapidez que transcurrió todo este tiempo.

«Son 15 años de intensa actividad, de permanente crecimiento, con muchas ganas de emprender y buscar oportunidades», señala José.



La agencia hoy no sólo está consolidada como empresa. También se ganó un lugar destacado entre sus colegas del mundo de la publicidad y el reconocimiento entre los propios anunciantes.



Tanto el trabajo dedicado como el talento creativo son las principales fortalezas de esta agencia uruguaya que encontró en la independencia de enfoques y la flexibidad de criterios, sus principales motores de crecimiento.



«Año a año fuimos ganando clientes presentando nuevos proyectos con mucho esfuerzo hasta lograr consolidar nuestra posición gracias a las recomendaciones que obtuvimos por los buenos resultados alcanzados con nuestra actividad creativa», apunta Virginia.



Entre sus primeros clientes, KEY realizó trabajos para Unilever. Sin embargo, en el año 2006 hubo un antes y después para KEY, ya que logró concursar y ganar la cuenta de Conaprole. «Las campañas de Conaprole nos dieron una mayor visibilidad y nos permitieron luego acceder a otras cuentas importantes inclusive de la mano de las recomendaciones», señala José.



Para KEY, la creatividad forma parte de la existencia misma de toda agencia. «Todos los anunciantes exigen soluciones creativas a sus agencias, de modo que la creatividad puede ser hasta vista como un commodity», afirma Virginia.



En la competencia, KEY se hace fuerte por la atención personalizada de cada proyecto. «Nosotros ponemos mucho énfasis en los servicios que damos a nuestros clientes porque, como agencia atendida por sus propios dueños, hace la diferencia una atención personalizada, en donde estamos acompañados por un equipo de profesionales de gran nivel», agrega la directora de KEY.



Lejos de grandes estructuras y al no formar parte de una red internacional, José sostiene que KEY «es una agencia con la que es muy fácil trabajar», a partir de la integración de equipos dinámicos en la propia organización y en la relación con los equipos de los anunciantes.



«Construimos vínculos a base de confianza, que llevan a mantener relaciones duraderas en el tiempo con nuestros clientes, ya que hay un respeto, tolerancia y cumplimiento de los compromisos asumidos », indica José.



En tanto, Virginia hace hincapié en el alto grado de «involucramiento con las necesidades e inquietudes de las marcas para las que trabajan.

«Nuestros clientes nos recomiendan y nos vuelven a llamar, inclusive si algún ejecutivo llega a cambiar de trabajo. Así hemos podido desarrollar muchas campañas para nuestro mercado y también a nivel regional», agrega Virginia.



KEY recorre su propio camino, aunque sus directores señalan que a futuro no están cerrados a trabajar con alguna red internacional si las circunstancias así lo establecen y además existen valores y principios compartidos.



INNOVACIÓN



En su permanente búsqueda de la excelencia y la conquista de nuevos desafíos, KEY ha obtenido varios premios en los principales certámenes de la publicidad. En la última edición de la Campana de Oro, por ejemplo, fue reconocida una campaña realizada para El País con motivo de la celebración del Día de la Madre.



Hija de... Hijo de... Así fueron firmadas las notas periodísticas del pasado domingo 13 de mayo, en homenaje a las madres de los periodistas, directores y fundadores del diario.



La campaña denominada «Hijos de Mamá», creada por la agencia KEY para el El País, ganó la Campana de Oro 2018 a la innovación en medios en la categoría gráfica en el festival publicitario que cada año organiza la Cámara de Anunciantes del Uruguay.