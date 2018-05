Abejas felices producen miel que se exporta a Europa

La felicidad y el buen ambiente laboral mejoran la productividad, según determinan diferentes estudios. Lo mismo pasa con las abejas: mientras mejor se sienten, más y mejor miel producen. La empresa cordobesa Ecolab Bee, además de atender el mercado interno y buscar exportar, capacita apicultores y avanza en la creación de un cluster a partir de un sistema que prioriza el bienestar animal y que aumenta hasta el 25% la producción.

Hace seis años, Sergio Iglesias comenzó a trabajar con un ecotipo regional de abejas relacionado con el origen de la apicultura en la zona norte del país. Con investigación e innovación se logró reproducir e incubar y abrir un mercado con abejas de «carácter higiénico».

¿Qué implica el concepto? Son abejas que, de manera natural, se radicaron en el norte —en Córdoba en la zona de las sierras bajas, desde Ascochinga hasta el departamento Santa María— y que «limpian por encima de la media». Tal como sucede con otras especies animales, eliminan sus parásitos, entre ellos uno que es el principal causal de mortalidad. La variedad fue estudiada por INTA en Santa Fe y en Balcarce.

En 2012, Iglesias comenzó en La Calera (a media hora de la ciudad de Córdoba) con una sala de extracción, fraccionamiento y análisis e incubado de abejas reinas las que comercializaba y exportaba como material vivo.

La empresa cuenta con apiarios en Taninga (región cordobesa donde hay 3.600 hectáreas de Palma Caranday) y en La Paisanita y Falda del Carmen (donde producen miel de monte).

Al material vivo —por ejemplo, exportaron una docena de abejas reinas a Francia— le agregaron la producción de miel fluida y en panal (entre 5.000 y 10.000 kilos anuales, dependiendo del clima y la floración).

Un Consejo de Producción Agroecológica organizado por los propios apicultores emplea el Sistema de Garantía Participativa (SGP) por el que, unos a otros, se controlan para cumplir con un protocolo amigable con el medioambiente.

Según los productores del cluster, la abeja no se tiene que sentir «invadida» y «trabajar feliz».

En 2017, Ecolab Bee logró el segundo premio en la Fiesta Nacional de la Apicultura y Exposición de Mieles del Mercosur que se realizó en Entre Ríos. Este año llegó al primero. «La decisión fue trabajar fuera del commoditie, concentrarnos en mieles terapeúticas y gourmets», explicó Iglesias.

Cómo es el sistema

Para avanzar en esa dirección al ecotipo local le agregaron el bienestar animal. «Que la abeja trabaje feliz, que no se sienta invadida, que no esté alterada por prácticas agroeconómicas extrañas al ambiente. Desarrollamos un protocolo de trabajo y prácticas ordenadas», contó.

Uno de los aspectos claves es la nutrición. El sistema no usa azúcar refinada en forma de jarabe para alimentar a las abejas. «Rinde económicamente (se gastan 25 centavos de dólar y el kilo de miel se vende a US$ 2) pero es perjudicial para la biología porque irrita el buche melario que transforma el néctar en miel. No quiere decir que esté mal, pero la decisión fue ser mucho mejor», explicó.

Otro punto es el control biológico y natural de enfermedades y plagas. En alianza con asociaciones de apicultores de diferentes partes del mundo, desarrollaron aplicaciones «amigables» con la naturaleza como el aceite esencial de tomillo o de laurel. «Son extraños a la abeja, pero naturales; garantizan la inocuidad alimentaria y para la abeja», señaló.

Iglesias también diferencia entre un criador de abejas y un apicultor mielero. «Es común en la cosecha desabejar con un soplador automático que hace muy rápido el proceso, pero las abejas se estresan», indicó.

En Santa María, una localidad cordobesa donde no se hacía miel, ahora hay 27 apicultores formados en este sistema. «Nos concentramos en esa tarea e intentamos abrir mercados con ayuda del Pro Córdoba, pero es muy difícil, hay que buscar puerta a puerta los compradores; enviar desde Argentina es caro y complicado», expresó Iglesias.