Venezuela con otro foco

Hace casi veinte años decidí regresar a Uruguay y concentrar mi desarrollo profesional en la investigación económica a pesar de la mayor dificultad de plasmar, desde aquí, el trabajo en buenas publicaciones. Un colega argentino me hizo notar que los problemas institucionales que cíclicamente afectaban a América Latina, paradojalmente, ofrecían la oportunidad para estudiar fenómenos que tal vez no pueden o suelen ser abordados en los países desarrollados.



En esta nota me refiero a cómo otros colegas han aprovechado las terribles circunstancias venezolanas para analizar fenómenos de interés global y han logrado publicar sus estudios en algunas de las mejores revistas académicas del mundo.

Política y economía.

La relación entre vinculación política y resultados económicos es de difícil abordaje. ¿Los mayores medios económicos de las personas les generan mayor influencia política o son sus conexiones políticas las que provocan su ascenso económico? Venezuela ofrece una oportunidad para estudiar esto.



Durante un período de 18 meses a partir de fines de 2002, más de 5 millones de venezolanos firmaron una o más de tres peticiones solicitando una votación para destituir al Presidente Hugo Chávez. En diciembre 2003, la tercera petición logró forzar una elección de revocación que tuvo lugar en agosto 2004 y de la que Chávez salió airoso.



La lista de los firmantes de la última petición fue incorporada en un software llamado Maisanta. A partir de ese momento abundaron las denuncias de que Maisanta había sido distribuido en el sector público y utilizado como lista negra. Chang-Tai Hsieh, Edward Miguel, Daniel Ortega y Francisco Rodríguez lograron combinar la información individual de Maisanta con la de la encuesta de hogares de Venezuela.



Esto les permitió comprobar que, en promedio, los votantes que fueron identificados como opositores de Chávez experimentaron una caída del 5 por ciento en sus ingresos y una caída de 1.3 puntos porcentuales en la probabilidad de empleo. Este estudio fue publicado en el 2011 en el American Economic Journal: Applied Economics bajo el título “The Price of Political Opposition”.

Violencia guerrillera.

Muchos grupos insurgentes operan a través de las fronteras internacionales, pero las actividades transnacionales rara vez son observables y poco se sabe de sus consecuencias. Luis Martínez mostró como la actividad de las FARC aumentó desproporcionadamente en los municipios colombianos próximos a la frontera con Venezuela después de la ascensión de Hugo Chávez. Martínez argumenta que la dependencia de las FARC en el armamento de corto alcance y el transporte no mecánico limitó el área en la que el grupo podría expandir sus operaciones como resultado del acceso a un santuario transfronterizo.

El resultado de esto es que en los municipios colombianos más expuestos a la frontera venezolana se experimentaron aumentos en la intensidad de la violencia, así como reducciones en los ingresos fiscales locales y asistencia a instituciones educativas. El documento titulado “Transnational insurgents: Evidence from Colombia’s FARC at the border with Chávez’s Venezuela” fue publicado en el Journal of Development Economics en el 2017.

¿Bueno o malo?

En la visión popular, los resultados económicos son mérito o responsabilidad del partido de gobierno. Sin embargo, la marcha de la sociedad tiene inercia y sigue tendencias que podrían ser independientes de quien ejerce el poder político.



En ocasiones, el marco internacional condiciona el devenir nacional. ¿El gobierno de Batlle fue malo y responsable de la crisis del 2002 o por el contrario fue bueno a pesar de los condicionamientos negativos que sufrió? Más recientemente, ¿el crecimiento económico del país durante las administraciones de Frente Amplio es mérito de las buenas políticas implementadas o por el contrario dilapidaron más de una década de bonanza internacional?



Si en lugar de Batlle, Vázquez o Mujica hubiéramos tenido otro presidente, ¿el resultado hubiera sido mejor o peor? Son preguntas difíciles de responder acabadamente ya que hacerlo es equivalente a contestar si algo hubiera sido significativamente diferente con otro gobierno. Esto es lo que se llama establecer el contrafactual.



Kevin Griera y Norman Maynard utilizan el llamado método de control sintético para analizar el impacto del gobierno de Chávez en la economía venezolana. Comparan los resultados venezolanos contra un contrafactual de “business as usual” en países similares. Encuentran que si bien la pobreza, la salud y la desigualdad mejoraron durante el gobierno de Chávez, estos resultados también se dieron en cada uno de los países de control considerados y, por lo tanto, no se puede atribuir las mejoras al chavismo. En términos relativos, ya en esos años, la marcha de la economía venezolana era sombría. Estos resultados fueron publicados en el 2016 en el Journal of Economic Behaviour and Organization bajo el título “The economic consequences of Hugo Chávez”.



En un país que más que entre blanco y negro vive una situación negrísima, a los venezolanos poco debe de preocuparles estos estudios. Sin embargo, de cierre y con la perspectiva de los años sólo resta reconocer que el colega argentino mencionado en el primer párrafo tenía razón.