Un plan a largo plazo de la FED y la prolongación de la era de tasas bajas

Coronavirus y economía en Estados Unidos

La Reserva Federal explìcitó su estrategia para impulsar la economía y fortalecer el empleo, tolerando cierto aumento de precios.

the new york times

Jerome H. Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció un cambio importante en la forma en que el banco central guía la economía, señalando que hará que el crecimiento del empleo sea preeminente y no elevará las tasas de interés para protegerse de la inflación venidera solo porque la tasa de desempleo es baja .

Al enfatizar la importancia de un mercado laboral fuerte y decir que la Fed tolerará aumentos de precios ligeramente más rápidos, Powell y sus colegas sentaron las bases para años de tasas de interés bajas. Eso podría traducirse en largos períodos de hipotecas baratas y préstamos comerciales que fomenten una fuerte demanda y un mercado laboral sólido.

Los cambios, que Powell detalló en el simposio anual de política monetaria de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, sigue una revisión de un año y medio de la estrategia de política monetaria del banco central. Junto con sus comentarios, la Fed dio a conocer un esquema de su plan de política a largo plazo.

"Nuestra declaración revisada enfatiza que el empleo máximo es un objetivo amplio e inclusivo", dijo Powell en los comentarios. “Este cambio refleja nuestro aprecio por los beneficios de un mercado laboral fuerte, particularmente para muchos en comunidades de ingresos bajos y moderados”.

La reacción del mercado al anuncio de Powell fue mixta. Los inversores ya habían anotado años de tipos de interés bajísimos y los analistas estarán atentos a una orientación de tipos más concreta en las próximas reuniones de la Fed.

Aún así, el anuncio de Powell podría marcar un momento decisivo en su mandato como presidente, que comenzó a principios de 2018 en medio de la expansión económica más larga registrada y ha entrado directamente en la recesión más aguda desde la Gran Depresión. La Fed elevó las tasas nueve veces entre 2015 y fines de 2018, y cuatro de esos aumentos fueron supervisados por Powell, mientras intentaba protegerse contra la inflación. En cambio, los aumentos de precios se estancaron, lo que hizo que los movimientos de la Fed parecieran excesivos y ayudó a inspirar e informar la revisión de políticas.

El banco central se enfrenta a importantes desafíos a largo plazo, ya que los aumentos de precios resultan tibios y las tasas de interés han caído a la baja en las economías avanzadas, incluido Estados Unidos, lo que deja a los funcionarios de la Fed con menos espacio para reducir los costos de endeudamiento y lograr un mayor crecimiento después de las recesiones. Esos problemas de combustión lenta son los que llevaron a Powell y sus colegas a renovar su marco de políticas. Al mismo tiempo, la pandemia de coronavirus ha creado una importante amenaza a corto plazo, cerrando empresas y costándole el trabajo a millones de personas.

El anuncio de Powell codifica un cambio crítico en la forma en que el banco central intenta lograr sus objetivos gemelos de máximo empleo e inflación estable, que podría dar pistas sobre cómo la Fed establece la política monetaria a raíz de la recesión inducida por la pandemia.

La Fed había elevado las tasas durante mucho tiempo a medida que disminuía el desempleo para evitar un sobrecalentamiento económico que podría resultar en una inflación disidente, el hombre del saco que ha perseguido la política monetaria desde que las ganancias de precios alcanzaron niveles de dos dígitos en la década de 1970. Pero el marco actualizado de la Fed reconoce que ahora el problema es una inflación demasiado baja, en lugar de demasiado alta.

"Parece un cambio bastante sutil para la mayoría de los seres humanos normales", dijo Janet Yellen, ex presidenta de la Fed. Pero “la mayor parte de la historia de la Fed ha girado en torno a mantener la inflación bajo control. Esto realmente refleja un reconocimiento decisivo de que estamos en un entorno muy diferente ".

La declaración revisada de la Fed dice que sus políticas se basarán en "déficits" de empleo desde su nivel máximo, en lugar de "desviaciones", lo que sugiere que el banco central ya no planea subir las tasas para enfriar la economía simplemente porque el desempleo ha sumergido a niveles bajos.

El banco central también está cambiando formalmente su enfoque de inflación, con el objetivo de promediar una inflación del 2% a lo largo del tiempo, en lugar de como una meta absoluta. Al hacerlo, la Fed está tratando de convencer al público y a los inversores de que permitirá que los precios suban un poco más rápido. Si las expectativas de inflación pública descienden, puede bloquear aumentos lentos. Éstos influyen directamente en el nivel de las tasas de interés y dejan al banco central aún menos espacio para recortarlos en tiempos de crisis.

"Si las expectativas de inflación caen por debajo de nuestro objetivo del 2%, las tasas de interés bajarían en conjunto", dijo Powell. "A su vez, tendríamos menos margen para recortar las tasas de interés para impulsar el empleo durante una recesión económica".

Una inflación más alta puede parecer un objetivo extraño para cualquiera que compre leche o pague un alquiler, pero las ganancias de precios excesivamente débiles pueden tener efectos dañinos en la economía. Se ha producido un círculo de estancamiento en países como Japón, en los que las menores ganancias en los precios dejan menos espacio para recortar las tasas, lo que limita la capacidad de las autoridades para estimular la economía y resucitar la inflación.

“Ciertamente somos conscientes de que los precios más altos de los artículos esenciales, como alimentos, gasolina y refugio, aumentan las cargas que enfrentan muchas familias, especialmente aquellas que luchan con la pérdida de empleos e ingresos”, dijo Powell. "Sin embargo, la inflación que es persistentemente demasiado baja puede plantear graves riesgos para la economía".

En una sesión de preguntas y respuestas después del discurso, Powell dijo que la Fed estaba "hablando de que la inflación se mueve moderadamente".

Si la Fed puede lograr aumentos de precios ligeramente más altos, se traducirá en más espacio para futuros recortes de tasas, y comprar ese margen adicional es un objetivo crucial en 2020. Cambios económicos a largo plazo, como una población que envejece con diferentes hábitos de ahorro y una menor las ganancias de productividad han pesado en la fijación de tipos de interés que ni aviva ni ralentiza la economía. Eso ha dejado al banco central con menos margen de maniobra para combatir la recesión.

Sin embargo, Powell señaló que él y sus colegas "no nos estamos atando a una fórmula matemática particular que defina el promedio".

Paralelamente, algunos economistas cuestionaron si la Fed realmente logrará alcanzar su nueva meta de inflación.

"La Fed está anunciando este marco de política en parte para impulsar las expectativas de inflación", dijo Seth Carpenter, un ex funcionario de investigación de la Fed que ahora trabaja en UBS. "En la práctica, sin embargo, superar el 2% está muy lejos".

Muchos de los cambios que la Fed anunció el jueves pasado formalizan un enfoque al que se ha dirigido durante la última década. La Fed fue paciente al comenzar a subir las tasas de interés luego de la recesión de 2007 a 2009, incluso cuando el desempleo cayó. Cuando comenzó a aumentar los costos de los préstamos a fines de 2015, con Yellen, lo hizo con lentitud.

Bajo el liderazgo de Powell, la Reserva Federal ha enfatizado cada vez más los beneficios de ese mercado laboral fuerte, que atrajo a los trabajadores a los puestos de trabajo durante mucho tiempo y ayudó a fomentar un fuerte crecimiento salarial para aquellos que ganan menos.

Yellen, quien ha sostenido durante mucho tiempo que un mercado laboral fuerte podría impulsar a los grupos marginados, dijo que el cambio de la Fed es "grandioso" y "un reconocimiento de que los mercados laborales ajustados son beneficiosos".

El documento a largo plazo promete que el banco central continuará realizando revisiones, aproximadamente cada cinco años, y continuará consultando al público como lo ha hecho durante el año pasado a través de sus eventos "Fed Listens".

"La fe pública en las grandes instituciones de todo el mundo está bajo presión", dijo Powell en una sesión de preguntas y respuestas después de su discurso. "Instituciones como la Fed tienen que buscar de manera agresiva la transparencia y la rendición de cuentas para preservar nuestra legitimidad democrática".

La Fed también señaló explícitamente en su declaración que la estabilidad financiera se encuentra entre sus objetivos clave. En las últimas décadas, las expansiones terminaron cuando las burbujas de precios de los activos, como el boom inmobiliario de mediados de la década de 2000, se salieron de control, en lugar de a manos de una inflación demasiado alta.

