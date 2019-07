“Trumpificando” a la Reserva Federal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el momento en que sucedió, hubo buenas razones para que la FED mantuviera bajas las tasas. Algunas medidas del mercado de trabajo todavía estaban muy por debajo de los niveles previos a la crisis, y la inversión empresarial estaba pasando por una importante recesión, una especie de mini recesión.

Un avance rápido hacia el presente: la imagen del empleo es mucho más fuerte ahora de lo que era entonces. Hay indicios de una desaceleración económica, en parte debido a la incertidumbre creada por la guerra comercial de Trump, pero son mucho más débiles que las de 2015-16. Y el propio Trump sigue alardeando de la fortaleza de la economía.



Sin embargo, está presionando abiertamente a la FED para que reduzca las tasas y, según se informa, está buscando formas de degradar a Jay Powell, el hombre que él mismo eligió para reemplazar a Yellen.



Pero hay más. Si bien existen, como dije, indicios de una desaceleración en EE.UU., hay señales de advertencia mucho más fuertes en Europa, donde la manufactura se está desplomando y las preocupaciones por la recesión están en aumento. Sin embargo, incluso mientras intenta intimidar a la Reserva Federal para que reduzca las tasas, Trump se enfureció por los informes de que el Banco Central Europeo, la contraparte de Europa de la Reserva Federal, está considerando sus propios recortes de tasas, lo que debilitaría el euro y afectaría la competitividad de la industria estadounidense.



Si estas diversas posiciones suenan inconsistentes ante el lector, simplemente no está pensando en ellas de la manera correcta. El principio común es simple: la política monetaria debe ser lo que sirva a los intereses de Donald Trump. Nada más importa.



Y la furia actual de Trump en la Reserva Federal debe entenderse principalmente como una expresión de frustración por el fracaso de su reducción de impuestos de 2017.

Sí, la reducción de impuestos dio un impulso a la economía, como cabría esperar de las políticas que ampliaron el déficit anual del presupuesto de pleno empleo en alrededor de $ 400 mil millones. (Imagine cómo habría sido la economía de Obama si el Congreso le hubiera permitido gastar $ 400 mil millones al año en infraestructura, por ejemplo). Pero fue un impulso bastante modesto, considerando que gran parte del recorte de impuestos se usó solo para recomprar acciones de las empresas en el mercado de valores.



Más importante aún, el recorte de impuestos fue una crisis política: Trump no está obteniendo mucho crédito por los buenos números económicos, y una pluralidad de los votantes blancos de la clase trabajadora de quienes depende el tweetero en jefe cree (correctamente) que sus políticas principalmente benefician a las personas más ricas, y no a ellos mismos.



Entonces, Trump está, en efecto, exigiendo que la Reserva Federal lo saque de las consecuencias de sus propias fallidas políticas. Y si esa fuera toda la historia, la respuesta apropiada sería una versión educada, de Fedspeak, de "Vete al infierno".



Pero como sucede, Trump y sus rabietas no son toda la historia. De hecho, hay un caso sólido de que la FED fue demasiado rápida para elevar las tasas de interés de 2015 a 2019, que subestimó la holgura que todavía existía en la economía de los EE. UU. Y sobrestimó la fortaleza subyacente de la economía (lo que ha hecho de manera consistente durante la década pasada).



Y, en consecuencia, hay una oportunidad para revertir parcialmente los aumentos recientes de las tasas de la FED y recortar las tasas ahora como un seguro contra una posible recesión futura: adelantarse a la curva. Donald Trump es la peor persona posible para presentar este argumento, pero eso no significa que el argumento sea incorrecto.



Entonces, ¿qué debe hacer la Reserva Federal?



Los banqueros centrales, como los que dirigen la FED, tratan de presentarse como apolíticos y tecnocráticos. Esto nunca es del todo cierto en la práctica, pero es un ideal hacia el cual se esfuerzan. Sin embargo, gracias a Trump, todo lo que haga la FED a continuación será visto como profundamente político. Si reduce las tasas a pesar del bajo desempleo, esto se verá como una renuncia a su independencia y permitir que Trump dicte la política. Si no lo hace, Trump atacará aún más fuerte.



Y si yo fuera Jerome Powell, me preocuparía un escenario aún peor. Supongamos que la FED recortara las tasas, y que el crecimiento y la inflación terminen siendo más altos de lo esperado. La política convencional exigiría revertir el recorte de tasas en la víspera de las elecciones de 2020. La tormenta política sería horrible.



Y lo siento, pero en la América de Trump, ninguna institución puede ignorar las ramificaciones políticas de sus acciones, aunque solo sea porque estas ramificaciones afectarán su capacidad para hacer su trabajo en el futuro.



Lo que esto significa para la política monetaria, creo, es que si bien la economía directa dice que la FED debería intentar adelantarse a la curva, la trampa política que Trump ha creado argumenta que debería retrasarse, que debería insistir en que su política es " depende de los datos ", y esperar a que aparezcan pruebas claras de una desaceleración grave antes de actuar.

Ahora, esto podría significar que si la FED eventualmente reduce las tasas, cualquiera que sea el impulso que esto le dé a la economía (lo que sería limitado en cualquier caso, dado que las tasas ya son bastante bajas) llegará demasiado tarde para ayudar a Trump en las elecciones de 2020. Pero si eso es lo que sucede, solo Trump tendrá la culpa.