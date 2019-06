Trump es terrible para la América rural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pero estos informes solo reflejan la realidad (que tiene un sesgo anti-Trump bien conocido). América rural es una parte clave de la base de Donald Trump. De hecho, las áreas rurales son las únicas partes del país en las que Trump tiene un índice de aprobación neto positivo. Pero también son los mayores perdedores bajo sus políticas.

¿Qué es, después de todo, el Trumpismo? En 2016 Trump se hizo pasar por un tipo diferente de republicano, pero en la práctica casi la totalidad de su agenda económica ha sido “GOP* estándar”: grandes recortes de impuestos para las corporaciones y los ricos, mientras hackea la red de seguridad social. La única gran oportunidad de la ortodoxia ha sido su proteccionismo, su afán de iniciar guerras comerciales.



Y todas estas políticas, de manera desproporcionada, dañan al país de la granja.



El recorte de impuestos de Trump pasa en gran parte por los agricultores, porque no son corporaciones y pocos de ellos son ricos. Uno de los estudios realizados por economistas del Departamento de Agricultura que levantaron la ira de del Presidente mostraron en qué medida los agricultores fueron afectados por la reducción de impuestos: la mayor parte de los beneficios fueron al 10% más rico, mientras que los agricultores pobres en realidad vieron un ligero aumento de los impuestos.



Al mismo tiempo, el asalto a la red de seguridad social es especialmente dañino para la América rural, que depende en gran medida de los programas de red de seguridad. De los 100 condados con el mayor porcentaje de su población que recibe cupones de alimentos, 85 son rurales, y la mayoría del resto se encuentra en pequeñas áreas metropolitanas. La expansión de Medicaid bajo la Affordable Care Act, que Trump sigue intentando matar, tuvo su mayor impacto positivo en las áreas rurales.



Y estos programas son cruciales para los estadounidenses de áreas rurales, incluso si no reciben personalmente ayuda del gobierno. Los programas de protección social incrementan el poder de compra, lo que ayuda a crear puestos de trabajo rurales. Medicaid también es un factor clave para mantener vivos los hospitales rurales; sin él, el acceso a la atención médica se vería severamente restringido para los estadounidenses de zonas rurales en general.

¿Qué pasa con el proteccionismo? El sector agrícola de EE.UU. depende enormemente de acceso a los mercados mundiales, mucho más que la economía en su conjunto. Los cultivadores estadounidenses de soja exportan la mitad de lo que producen; los productores de trigo exportan el 46% de su cultivo. China, en particular, se ha convertido en un mercado clave para los productos agrícolas de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual el reciente tweet de ira de Trump sobre el comercio, que elevó la posibilidad de una guerra comercial ampliada, envió a los mercados de granos a un mínimo de 42 años.



Por cierto, es importante darse cuenta de que la amenaza para los agricultores no es solo una posible represalia extranjera a los aranceles de Trump. Un principio fundamental en la economía internacional es que, a largo plazo, los impuestos sobre las importaciones también terminan siendo impuestos sobre las exportaciones, generalmente porque llevan a un dólar más alto. Si el mundo desciende a la guerra comercial, tanto las importaciones como las exportaciones estadounidenses se reducirán, y los agricultores, entre nuestros exportadores más importantes, serán los mayores perdedores.



¿Por qué, entonces, las áreas rurales apoyan a Trump? Mucho de esto tiene que ver con factores culturales. En particular, los votantes rurales son mucho más hostiles a los inmigrantes que los votantes urbanos, especialmente en las comunidades donde hay pocos inmigrantes. La falta de familiaridad, aparentemente, engendra desprecio.



Los votantes rurales también se sienten rechazados por las elites costeras, y Trump ha logrado canalizar su ira. Pero el apoyo a Trump podría, sin embargo, empezar a agrietarse si los votantes rurales se dieron cuenta de lo mucho que están siendo perjudicados por sus políticas.



Hace unas semanas, Trump dijo en un mitin que sus recortes en el impuesto al patrimonio han ayudado a los agricultores. Esta afirmación es, sin embargo, totalmente falsa. La realidad es que en 2017, sólo alrededor de 80 granjas y negocios familiares, no pagaron ningún. Los cuentos de granjas familiares divididas para pagar el impuesto al patrimonio son pura ficción.



Otra respuesta es tratar de suprimir la verdad. De ahí la persecución de los economistas del Departamento de Agricultura que estaban tratando de hacer su trabajo.



La cuestión es que el asalto a la verdad tendrá consecuencias que van más allá de la política. El Servicio de Investigación Económica de la agricultura se supone que no es una sección de animadores para quien esté en el poder. Como dice su declaración de misión, su función es llevar a cabo "investigación económica objetiva y de alta calidad para informar y mejorar la toma de decisiones públicas y privadas". Y eso no es un alarde inútil: junto con la Reserva Federal, el servicio de investigación es un buen ejemplo de cómo la buena economía puede servir para propósitos prácticos claros.



Ahora, sin embargo, la capacidad del servicio para hacer su trabajo se está degradando rápidamente, porque la administración de Trump no cree en una política basada en hechos. Básicamente, no cree en los hechos, punto. Todo es político.

¿Y quién pagará el precio para esta degradación? Los americanos rurales. Los mayores partidarios de Trump son sus mayores víctimas.



(*) GOP: Grand Old Party (Partido Republicano).