¿Cómo toman decisiones los empresarios ante el ir y venir de Trump?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El antes citado no es un diagnóstico psicológico. Es solo una descripción directa de su comportamiento. Y su inestabilidad está comenzando a tener graves consecuencias económicas.

Para ver a qué me refiero con el comportamiento de Trump, solo considere sus movimientos en el comercio de China durante el mes pasado, que han sido tan erráticos que incluso aquellos de nosotros que seguimos esto profesionalmente, hemos tenido dificultades para seguir la pista.



Primero, Trump anunció inesperadamente planes para expandir en gran medida la gama de productos chinos sujetos a aranceles. Luego hizo que sus funcionarios declararan a China un manipulador de divisas, que es uno de los pocos pecados económicos de los que los chinos son inocentes. Luego, tal vez temiendo las consecuencias políticas de los precios más altos de muchos bienes de consumo de China durante la temporada navideña, que resultaría de los aumentos de tarifas, los pospuso; pero no los canceló.



Hay más. Como era de esperar, China respondió a los nuevos aranceles de los Estados Unidos con nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses. Trump, aparentemente enfurecido, declaró que aumentaría sus aranceles aún más, y declaró que estaba ordenando a las compañías estadounidenses que redujeran sus negocios en China (que no es algo que él tenga la autoridad legal para hacer). Pero en la cumbre del Grupo de los 7 en Biarritz sugirió que estaba teniendo "dudas", solo para que la Casa Blanca declarara que realmente deseaba haber aumentado aún más los aranceles.



Y aún no hemos terminado. El lunes pasado, Trump dijo que los chinos habían llamado para indicar un deseo de reanudar las conversaciones comerciales. Pero no hubo confirmación de los chinos, y Trump ha sido un narrador notablemente poco confiable de lo que está sucediendo en las reuniones internacionales. Por ejemplo, hizo la afirmación altamente improbable de que los "líderes mundiales" le preguntaban: "¿Por qué los medios estadounidenses odian tanto a su país?"



Para repetir, todo esto ha sucedido solo este mes. Ahora imagínese como un líder empresarial tratando de tomar decisiones en medio de este caos Trumpiano.

La verdad es que el proteccionismo tiene una especie de rap excesivamente malo. Los aranceles son impuestos a los consumidores, y tienden a hacer que la economía sea más pobre y menos eficiente. Pero incluso los aranceles altos no necesariamente perjudican el empleo, siempre y cuando sean estables y predecibles: los empleos perdidos en industrias que dependen de insumos importados o dependen del acceso a mercados extranjeros, pueden compensarse con el aumento de empleos en industrias que compiten con las importaciones.



De hecho, la historia está llena de ejemplos de economías que combinan aranceles altos con más o menos pleno empleo: Estados Unidos en la década de 1920, Gran Bretaña en la década de 1950 y más.



Pero la política comercial inestable e impredecible es muy diferente. Si su negocio depende de una economía global que funcione sin problemas, los berrinches de Trump sugieren que debe posponer sus planes de inversión; después de todo, puede estar a punto de perder el acceso a sus mercados de exportación, su cadena de suministro o ambos. Sin embargo, tampoco es un buen momento para invertir en negocios que compitan con las importaciones; por lo que sabes, Trump eventualmente retrocederá ante sus amenazas. Entonces todo se pone en espera, y la economía sufre.



Una pregunta que podría hacerse es por qué la incertidumbre comercial de Trump es mucho mayor ahora que durante los primeros dos años de la administración. Creo que parte de la respuesta es que hasta hace poco la mayoría de los analistas esperaban que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China se resolviera con una interrupción mínima. Se puede recordar que después de denunciar el TLCAN como el peor acuerdo comercial jamás realizado, Trump esencialmente se rindió y declaró la victoria, estableciéndose para un nuevo acuerdo casi indistinguible del anterior. La mayoría de los boletines económicos me predicen un resultado similar para Estados Unidos y China.



Al mismo tiempo, la economía de EE.UU. se está desacelerando a medida que desaparece el breve aumento del “dulce” del recorte de impuestos de 2017. Mientras, Trump está culpando a otros y arremetiendo. Ha declarado enemigos tanto a Jerome Powell, presidente de la Junta de la Reserva Federal, como a Xi Jinping, líder de China. Sin embargo, resulta que no hay mucho que pueda hacer para intimidar a la Reserva Federal, pero las peculiaridades de la ley comercial de EE.UU. le permiten imponer nuevos aranceles a China.



Por supuesto, la beligerancia comercial de Trump está contribuyendo a la desaceleración económica. Entonces hay una posibilidad obvia de un círculo vicioso. La economía se debilita; un Trump agitado arremete contra China, y posiblemente otros (Europa puede ser el próximo); esto debilita aún más la economía; y así.

El proteccionismo es malo; El proteccionismo errático, impuesto por un líder inestable con un ego inseguro, es peor. Pero eso es lo que tendremos mientras Trump permanezca en el cargo.