Sin señales de cambio de tónica para el dólar

No se esperan factores o noticias del exterior que puedan generar un fortalecimiento de la divisa

Si se toma en cuenta la tendencia con la que se movió el dólar el viernes pasado, en la que subió en medio de una abultada operativa y sin intervención del Banco Central del Uruguay (BCU), parecería que se habría encontrado el tan buscado nuevo "piso" que se venía buscando desde hace semanas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la jornada anterior había bajado a su menor cotización desde el 12 de agosto del año pasado, con lo que se podría tratar de un ajuste lógico al alza.

Agentes cambiarios consultados por Economía & Mercado coincidieron en que no existen argumentos, o no hay señales claras, para esperar que el mercado local vaya a cambiar de tendencia.

En el ámbito internacional tampoco se esperan que existan factores o noticias que lleven a un fortalecimiento de la divisa estadounidense.

Las fuentes consultadas señalaron, además, que es muy probable que se sigan dando operaciones de entrada y salida, con el objetivo de obtener ganancias comprando en niveles bajos y vendiendo a precios más elevados.

A lo largo de la semana pasada el tipo de cambio registró un descenso "punta a punta" de 1,03%, a pesar de que el BCU efectuó compras por un total de US$ 48,4 millones.

Además, la operativa por Bevsa fue la más abultada desde fines de septiembre: US$ 187,7 millones.

El Banco Central apenas vendió US$ 1,8 millones.

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