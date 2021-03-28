Si la economía se sobrecalienta, ¿cómo lo sabremos?

A propósito del voluminoso plan de rescate de Biden

El "Gran Debate" del Sobrecalentamiento de 2021.

The New York Times (*)

Algunos economistas de renombre argumentan que la economía pronto se sobrecalentará debido al alivio pandémico de 1,9 billones de dólares de la administración Biden y otras medidas de gasto.

Les preocupa que la economía se esté inundando con demasiado dinero, un temor que solo aumenta con la noticia de que la administración buscará US$ 3 billones más para construir infraestructura, reducir las emisiones de carbono y reducir la desigualdad.

Pero en este debate, lo que significaría el sobrecalentamiento, exactamente cuánta inflación, con qué tipo de efectos secundarios para la economía, a menudo ha sido vago. Así que The New York Times pidió a algunos participantes destacados en el Gran Debate de Sobrecalentamiento de 2021 que explicaran con más detalle a qué temen y cómo sabremos si sus temores se han hecho realidad.

Resulta que las dos partes, los que se preocupan por el sobrecalentamiento y los que piensan que esas preocupaciones están fuera de lugar, están de acuerdo en muchos puntos. Tienen puntos en común sobre cómo se vería un mal resultado y están de acuerdo en que tomará algún tiempo saber si una forma problemática de inflación está realmente arraigando. Las diferencias están en la probabilidad de que ellos consideren que suceda.

La disputa central, una con grandes consecuencias para el futuro de la economía y para la administración Biden, es sobre la naturaleza de la inflación que está por venir.

A medida que la economía se reabre y los estadounidenses gasten sus cheques de estímulo y el dinero que ahorraron durante la pandemia, la demanda de ciertos bienes y servicios superará a la oferta, lo que hará subir los precios. Eso es ahora prácticamente una inevitabilidad.

La administración de Biden y sus aliados están apostando a que este será un evento único: que los precios se recalibrarán, las industrias se ajustarán y el desempleo caerá. Para el próximo año esperan una economía en auge con la inflación nuevamente en niveles bajos y estables.

Los que se preocupan por el recalentamiento, que incluyen a destacados legisladores de la era Clinton y muchos conservadores, creen que hay una posibilidad más sustancial de que uno de los dos escenarios más pesimistas se haga realidad. A medida que el vasto gasto federal sigue atravesando la economía, temen que la alta inflación llegue a ser vista como la nueva normalidad y que el comportamiento se ajuste en consecuencia.

Si la gente cree que estamos entrando en una era más inflacionaria, después de más de una década en la que la inflación ha sido persistentemente baja, podrían alterar su comportamiento de manera autocumplida. Las empresas serían más rápidas en subir los precios y los trabajadores en exigir aumentos. El poder adquisitivo de un dólar caería y los inversores en bonos que prestan al gobierno exigirían tasas de interés más altas, lo que dificultaría la financiación del déficit presupuestario.

"No creo que nadie se sorprenda de ver una inflación masiva de las tarifas aéreas" en el corto plazo, por ejemplo, a medida que la economía se reabre, dijo Wendy Edelberg, directora del Proyecto Hamilton en la Brookings Institution. "En cambio, me preocupa si comenzamos a ver señales de que las personas, las empresas y los mercados financieros están respondiendo al nivel de sobrecalentamiento como si fuera permanente".

Esa situación dejaría a los legisladores, especialmente en la Reserva Federal, frente a dos malas decisiones: permitir que la inflación despegue en una espiral ascendente o detenerla elevando las tasas de interés y muy posiblemente provocando una recesión.

"En última instancia, nos preocupa un resultado en la economía real, que es un rápido crecimiento en 2021 seguido de una reversión significativa en 2022 o 2023 con algo así como una recesión, un crecimiento negativo o un aumento considerable en la tasa de desempleo", dijo Jason. Furman, ex asesor económico de la administración Obama. "Gran parte de lo que llamamos 'sobrecalentamiento' es principalmente una preocupación en la medida en que desencadena ese resultado".

Furman dijo que las tasas de inflación anual de 3,5% o más a fines de 2021 o 2022 "crearían un riesgo sustancial de reacciones macroeconómicas que crearían una inestabilidad genuina y problemas en la economía" y que incluso un poco más baja que eso, 2,5% a 3,5%, podría crear algunos problemas.

Julia Coronado, presidenta de MacroPolicy Perspectives, por el contrario, argumenta que se necesitarían varios años de inflación al 3% o más, no solo un aumento en 2021 o 2022, antes de que se preocupara de que las expectativas de inflación pudieran desatarse, lo que llevaría a una recesión que aplasta la inflación o un círculo vicioso al estilo de la década de 1970 de precios cada vez más altos.

“Es extraño para mí que durante años, los economistas suspiraran por una mejor combinación de política monetaria y fiscal, y ahora la tenemos, y hay una narrativa entre algunos de que tiene que terminar en un desastre”, dijo Coronado. "Soy más optimista sobre las perspectivas macroeconómicas de lo que lo he estado en mucho tiempo y estoy mucho más centrado en la rapidez con que el mercado laboral recupera la salud que en cualquier amenaza de la inflación".

Como lo ven los economistas, la inflación, al menos del tipo que vale la pena preocuparse, no es un evento único sino un proceso.

Cuando la demanda de bienes y servicios se expande más rápido que la oferta de ellos, los consumidores simplemente suben el precio de los bienes finitos y las empresas suben los salarios para tratar de mantenerse al día. Esto inicia un ciclo de salarios más altos que alimentan los precios más altos, lo que a su vez genera salarios más altos.

Larry Summers, secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton y uno de los principales asesores del presidente Barack Obama, inició el acalorado debate con un artículo de opinión en The Washington Post. Dijo que es poco probable que un esfuerzo de la Fed para frenar el sobrecalentamiento sea indoloro.

“Tenemos una experiencia como la mayoría de las recesiones antes de 1990, cuando las expansiones fueron asesinadas por la Fed con el control de la inflación como motivo”, dijo. “En el pasado resultó imposible generar un aterrizaje suave. No puedo pensar en un momento en el que hayamos experimentado un gran cambio descendente sin tener una recesión".

Ahora asigna probabilidades aproximadamente iguales a tres posibilidades: que todo vaya según el plan, con la inflación volviendo a la normalidad después de un aumento único; que se desarrolla un ciclo de inflación en constante aumento; o que la Fed, en última instancia, provoque una fuerte recesión para evitar ese ciclo inflacionario.

Entonces, dado que el riesgo real no es tanto la inflación en 2021, sino lo que sucede más allá del futuro inmediato, ¿cómo lo sabríamos?

Greg Mankiw, un economista de Harvard que advirtió sobre el sobrecalentamiento, dijo que habría un "problema de sobrecalentamiento continuo" solo si los precios al consumidor subieran más del 3% al año y los precios de los bonos cambiaran de manera que sugirieran que los inversores esperaban un 3% o mayor inflación anual para los próximos cinco años.

Michael Strain, del American Enterprise Institute, también enfatizó estos “puntos de equilibrio” de inflación, que capturan las opiniones de los inversionistas en bonos sobre la inflación futura basándose en la brecha entre los valores protegidos contra la inflación y los valores regulares. Al igual que Mankiw, dijo que los puntos de equilibrio que sugieran una inflación anual de 3% o más durante los próximos cinco años serían preocupantes, al igual que una inflación de 2,5% o más esperada para el período de cinco a 10 años a partir de ahora.

Otro lugar para buscar evidencia de sobrecalentamiento será si la inflación simplemente aumenta o sigue acelerándose.

Si las advertencias de sobrecalentamiento son correctas, "debería comenzar a acelerarse", dijo Austan Goolsbee, un economista de la Universidad de Chicago que ha sido muy crítico con la tesis del sobrecalentamiento. “Debería ser 3, luego 4, luego 5% y así sucesivamente. Básicamente, están prediciendo una repetición de la década de 1970, así que observe cómo se aceleró la inflación en la década de 1970 ".

(*)Neil Irwin



