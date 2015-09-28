Semana de particular quietud en el mercado de letras

En vistas de la operación de recompra anunciada por parte del Banco Central (BCU) con fecha límite para el día de hoy, para el mercado de Letras la semana que pasó fue bastante particular ya que no se llevó a cabo ninguna licitación.

La autoridad monetaria, debido a los eventos de volatilidad registrados en los mercados financieros internacionales en los últimos meses, anunció una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria en pesos y en unidades indexadas por un monto de 500 millones de dólares con el objetivo de mantener el valor de la moneda nacional.

Por su parte, el indicador que elabora Bevsa y que resume el comportamiento de los rendimientos de las emisiones soberanas en moneda nacional, mostró un fuerte aumento de 154 enteros, cerrando la particular semana en 1.653 puntos, constituyendo su mayor valor desde diciembre de 2008.

Según la información publicada por Bevsa, en el mercado secundario, en general, los rendimientos de las letras de regulación monetaria se mantuvieron en niveles altos como ocurriera en semanas previas, observándose tasas por encima del 15%.

Operadores consultados por Economía & Mercado explicaron que probablemente se deba a la escasa liquidez y a los altos niveles de fondeo del mercado.

Para esta semana se espera que tampoco haya licitaciones.

BCU "no se ata de manos" en materia de instrumentos para contener suba de precios. Foto: F. Ponzetto

Debido a operación de recompra no hubo licitaciones